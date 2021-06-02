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Резултати от първия кръг при мъжете на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2021 | 10:51
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Резултати от първия кръг при мъжете на "Ролан Гарос"

Резултати при мъжете на Откритото първенство на Франция по тенис, първи кръг:

1-Новак Джокович (Сърбия) - Тенис Сандгрен (САЩ) 6:2, 6:4, 6:2

Пабло Куевас (Уругвай) - Люка Пюи (Франция) 6:3, 6:1, 6:3

Джеймс Дъкуърт (Австралия) - Салваторе Карузо (Италия) 6:4, 3:6, 7:6 (4), 6:2

Рикардас Беранкис (Литва) - 29-Юго Юмбер (Франция) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

21-Aлекс де Минор (Австралия) - Стефано Травалия (Италия) 6:2, 6:4, 7:6(4)

Maрко Чекинато (Италия) - Ютасака Учияма (Япония) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4

9-Maтео Беретини (Италия) - Таро Даниел (Япония) 6:0, 6:4, 4:6, 6:4

Федерико Кория (Аржентина) - Фелисиано Лопес (Испания) 6:3, 7:6(4), 6:2

Сун У Куон (Република Корея) - Кевин Андерсън (Южна Африка) 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (4)

Aндреас Сепи (Италия) - 20-Феликс Оже-Алиасим (Канада) 6:3, 7:6(8), 4:6, 6:4

3-Рафаел Надал (Испания) - Алексей Попирин (Австралия) 6:3, 6:2, 7:6(3)

Ришар Гаске (Франция) - Юго Гастон (Франция) 6:1, 6:4, 6:2

Mикаел Имер (Швеция) - Роберто Баена (Испания) 6:4, 0:6, 4:6, 6:2, 6:2

14-Гаел Монфис (Франция) - Алберт Рамос (Испания) 1:6, 7:6 (6), 6:4, 6:4

10-Диего Шварцман (Аржентина) - Йен-Хсун Лу (Тайван) 6:2, 6:2, 6:3

Aлияж Беденве (Словения) - Адриен Манарино (Франция) 7:5, 3:6, 7:5, 6:2

Филип Колшрайбер (Германия) - Фернандо Вердаско (Испания) 7:6(3), 6:2, 2:6, 6:4

24-Aслан Карацев (Русия) - Дженсън Брууксби (САЩ) 6:3, 6:4, 6:4

Факундо Банис (Аржентина) - Бенямин Бонзи (Франция) 7:5, 6:3, 6:4

Ян-Ленард Щруф (Германия) - 7-Андрей Рубльов (Русия) 6:3, 7:6(6), 4:6, 3:6, 6:4

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