Футболист хвали евентуалния нов собственик на Левски

Появата на бизнесмена Джоузеф Диксън, който е спряган за нов собственик на Левски, продължава да е основна тема в България. Оказа се, че той е и главен акционер в английския Стейнс Таун. Един от футболистите на тима - Че Крабендам, коментира по следния начин взаимоотношенията си с Диксън:

“Никога не съм имал проблеми с моята заплата. Дори не съм чувал оплаквания от някой съотборник. Това не е тема, която обсъждаме. Много разговори съм имал с него. Понякога си пишем. Близки сме. Вярно е, че някои от тима не го познават и не са го виждали. Аз съм чувал само хубави неща за него.”