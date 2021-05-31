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  3. Футболист хвали евентуалния нов собственик на Левски

Футболист хвали евентуалния нов собственик на Левски

  • 31 май 2021 | 14:23
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Появата на бизнесмена Джоузеф Диксън, който е спряган за нов собственик на Левски, продължава да е основна тема в България. Оказа се, че той е и главен акционер в английския Стейнс Таун. Един от футболистите на тима - Че Крабендам, коментира по следния начин взаимоотношенията си с Диксън: 

“Никога не съм имал проблеми с моята заплата. Дори не съм чувал оплаквания от някой съотборник. Това не е тема, която обсъждаме. Много разговори съм имал с него. Понякога си пишем. Близки сме. Вярно е, че някои от тима не го познават и не са го виждали. Аз съм чувал само хубави неща за него.”

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