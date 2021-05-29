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Всички шампиони на България по баскетбол за мъже

  • 29 май 2021 | 21:29
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Всички шампиони на България по баскетбол за мъже: 

“Синият” триумф е факт: Левски Лукойл е новият шампион в НБЛ
“Синият” триумф е факт: Левски Лукойл е новият шампион в НБЛ

1942 година - Левски (София) - треньор Христо Хайтов 
1943 - ЖСК (София) - Рачо Стоянов 
1944 - не се провежда първенство 
1945 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1946 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1947 - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1948 - Локомотив (София) - Димитър Григоров 
1949 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински 
1950 - Народна войска (София) - Людмил Катерински 
1951 - ЦДНВ (София) - Людмил Катерински 
1952 - Ударник (София) - Димитър Митев 
1953 - Ударник (София) - Кирил Хайтов 
1954 - Спартак (София) - Петър Шишков 
1955 - Локомотив (София) - Георги Павлов 
1956 - Спартак (София) - Петър Шишков 
1957 - Академик (София) - Божидар Такев 
1958 - Академик (София) - Божидар Такев 
1959 - Академик (София) - Божидар Такев 
1960 - Спартак (София) - Петър Шишков 
1961 - Локомотив (София) - Владимир Славов 
1962 - Спартак (София) - Петър Шишков 
1963 - Академик (София) - Цветан Желязков 
1964 - Локомотив (София) - Методи Томовски 
1965 - ЦСКА Червено знаме (София) - Людмил Катерински 
1966 - Локомотив (София) - Методи Томовски 
1967 - ЦСКА Червено знаме (София) - Кирил Семов 
1968 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1969 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1970 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1971 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1972 - Академик (София) - Веселин Темков 
1973 - Академик (София) - Веселин Темков 
1974 - Балкан (Ботевград) - Иван Колев 
1975 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1976 - Академик (София) - Нейчо Нейчев 
1977 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Цвятко Барчовски 
1978 - Левски Спартак (София) - Евелин Косев 
1979 - Левски Спартак (София) - Петър Симанов 
1980 - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Омуртаг Кузманов 
1981 - Левски Спартак (София) - Нико Грозев 
1982 - Левски Спартак (София) - Георги Димитров 
1983 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов 
1984 - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов 
1985 - Академик (Варна) - Симеон Варчев 
1986 - Левски Спартак (София) - Атанас Голомеев 
1987 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев 
1988 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев 
1989 - Балкан (Ботевград) - Иван Андреев 
1990 - ЦСКА (София) - Петко Маринов 
1991 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев 
1992 - ЦСКА (София) - Румен Пейчев 
1993 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич 
1994 - Левски-Тотел (София) - Миле Протич 
1995 - Плама (Плевен) - Дарин Великов 
1996 - Плама (Плевен) - Дарин Великов 
1997 - Славия ВИС-2 (София) - Росен Барчовски 
1998 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев 
1999 - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев 
2000 - Левски (София) - Константин Папазов 
2001 - Левски (София) - Константин Папазов 
2002 - Ямболгаз (Ямбол) - Иван Чолаков 
2003 - Лукойл Академик (София) - Петко Маринов 
2004 - Лукойл Академик (София) - Слободан Николич 
2005 - Лукойл Академик (София) - Константин Папазов 
2006 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски 
2007 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски 
2008 - Лукойл Академик (София) - Желко Лукаич 
2009 - Лукойл Академик (София) - Георги Младенов 
2010 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич 
2011 - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич 
2012 - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски 
2013 - Лукойл Академик (София) - Сашо Везенков 
2014 - Левски (София) - Константин Папазов 
2015 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев 
2016 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев 
2017 - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев 
2018 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов 
2019 - Балкан (Ботевград) - Небойша Видич 
2020 - първенството не завършва заради пандемията от COVID-19 
2021 - Левски Лукойл (София) - Константин Папазов

Снимки: Владимир Иванов

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