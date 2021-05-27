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Унион привлече японски халф

  • 27 май 2021 | 15:16
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Унион привлече японски халф

Унион Берлин привлече японския халф Генки Харагучи със свободен трансфер от втородивизионния Хановер, обяви елитния германски клуб. 30-годишният футболист игра и за Херта между 2014 и 2016, преди да смени отбора с Фортуна Дюселдорф и в последствие Хановер. 

"Прекарах добре в бившия ми клуб, но сега имам ново предизвикателство. Радвам се, че ще играя в Буденслигата през следващия сезон", каза Харагучи за клубния уебсайт. Унион завърши седми през миналия сезон, който бе втори пореден за отбора в елита.

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