Обявиха съдиите за последния кръг на Втора лига
Станаха ясни съдийските назначения за последния кръг от Втора лига. Всички мачове ще се изиграят в петък и ще са с началаен час 17:00. Пирин и Локо (Сф) вече си осигуриха участие за елита, а най-интересният сблъсък ще е в Своге, където борещият се със зъби и нокти за оцеляване Нефтохимик може да се сензационно да се спаси в последния кръг от първенството.
Пирин започва подготовката си за елита в началото на юни
Ето всички съдийски назначения:
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
ПФК Септември Сф - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Тихомир Димитров Костовски
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
Спортист 2009 - ПФК Нефтохимик 1962 АД
ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Здравко Веселинов Николов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Стефан Спасов Иванов
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Локомотив 1929
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков
СН: Йосиф Петров Ронков
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
ФК Созопол - Миньор
ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Мартин Томиславов Русев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Асен Йорданов Николов
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
Септември См - ПФК Добруджа 1919
ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Стефан Делчев Делчев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Стефанов Кордев
21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс
ГС: Димитър Цолов Буров АС1: Станислав Руменов Груев АС2: Юлиян Тошков Тодоров
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Красимир Иванов Василев