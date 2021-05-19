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  3. Обявиха съдиите за последния кръг на Втора лига

Обявиха съдиите за последния кръг на Втора лига

  • 19 май 2021 | 15:54
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Станаха ясни съдийските назначения за последния кръг от Втора лига. Всички мачове ще се изиграят в петък и ще са с началаен час 17:00. Пирин и Локо (Сф) вече си осигуриха участие за елита, а най-интересният сблъсък ще е в Своге, където борещият се със зъби и нокти за оцеляване Нефтохимик може да се сензационно да се спаси в последния кръг от първенството.

Пирин започва подготовката си за елита в началото на юни
Пирин започва подготовката си за елита в началото на юни

Ето всички съдийски назначения:

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
ПФК Септември Сф - ОФК Локомотив Горна Оряховица 
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:    Светослав Колев Енчев    АС2:    Васил Стоянов Шавов 
4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров                 
СН:    Тихомир Димитров Костовски     

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
Спортист 2009 - ПФК Нефтохимик 1962 АД 
ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Здравко Веселинов Николов 
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов                 
СН:    Стефан Спасов Иванов     

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Локомотив 1929 
ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Калин Валентинов Киров    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ:    Калоян Красимиров Цветков                 
СН:    Йосиф Петров Ронков     

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
ФК Созопол - Миньор 
ГС:    Йото Валентинов Гарабедов    АС1:    Андрей Венков Николов    АС2:    Мартин Томиславов Русев 
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                 
СН:    Асен Йорданов Николов  

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
Септември См - ПФК Добруджа 1919 
ГС:    Иван Георгиев Пенчев    АС1:    Ивелин Иванов Рашев    АС2:    Стефан Делчев Делчев 
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков                 
СН:    Георги Стефанов Кордев     

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч. 
ОФК Янтра 2019 - ФК Литекс 
ГС:    Димитър Цолов Буров    АС1:    Станислав Руменов Груев    АС2:    Юлиян Тошков Тодоров 
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                 
СН:    Красимир Иванов Василев    

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