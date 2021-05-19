Обявиха съдиите за последния кръг на Втора лига

Станаха ясни съдийските назначения за последния кръг от Втора лига. Всички мачове ще се изиграят в петък и ще са с началаен час 17:00. Пирин и Локо (Сф) вече си осигуриха участие за елита, а най-интересният сблъсък ще е в Своге, където борещият се със зъби и нокти за оцеляване Нефтохимик може да се сензационно да се спаси в последния кръг от първенството.

Пирин започва подготовката си за елита в началото на юни

Ето всички съдийски назначения:

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.

ПФК Септември Сф - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Валентин Георгиев Станчев АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Тихомир Димитров Костовски

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.

Спортист 2009 - ПФК Нефтохимик 1962 АД

ГС: Благой Кирилов Манов АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Здравко Веселинов Николов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Стефан Спасов Иванов

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Локомотив 1929

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Калин Валентинов Киров АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Калоян Красимиров Цветков

СН: Йосиф Петров Ронков

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.

ФК Созопол - Миньор

ГС: Йото Валентинов Гарабедов АС1: Андрей Венков Николов АС2: Мартин Томиславов Русев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Асен Йорданов Николов

21 Май 2021 г. Петък 17:00 ч.

Септември См - ПФК Добруджа 1919

ГС: Иван Георгиев Пенчев АС1: Ивелин Иванов Рашев АС2: Стефан Делчев Делчев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Георги Стефанов Кордев