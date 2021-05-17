17-годишен талант редом до Лева в разширения състав на Полша

Селекционерът на Полша Пауло Соуза обяви разширения състав за европейското първенство по футбол от 11 юни до 11 юли. В групата е и нападателят на Лудогорец Якуб Шверчок, който през този сезон играе като преотстъпен в Пяст Гливице. Надеждите на "дружина полска" са свързани с голмайтора на Байерн (Мюнхен) Роберт Левандовски, който записа пореден феноменален сезон. В списъка попадна и 17-годишният талант Кацпер Козловский.

Съставът на Полша:

Вратари: Лукаш Фабиански (Уест Хaм), Радослав Маецки (Монако), Лукаш Скорупски (Болоня), Войчех Шчесни (Ювентус)

Защитници: Ян Беднарек (Саутхaмптън), Бартош Берешински (Сампдория), Павел Давидович (Верона), Камил Глик (Монако), Михал Хелик (Барнзли), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Камил Пятковски (Раков), Тимотеуш Пухач (Лех), Мацей Рибус (Локомотив Москва)

Полузащитници: Пшемислав Франковский (Чикаго Файър), Кацпер Козловский (Погон Шчечин), Гжегож Криховяк (Локомотив Москва), Карол Линети (Сампдория), Якуб Модер (Брайтън), Пшемислав Плахета (Норич), Камил Юзвяк (Лех), Пьотр Зелински (Наполи), Матеуш Клих (Лийдс Юнайтед)

Нападатели: Давид Ковнацкий (Фортуна), Роберт Левандовски (Байерн), Аркадиуш Милик (Наполи), Карол Свидерский (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст Гливице). Резервен списък: Рафал Аугустиняк (Урал), Камил Гросицки (Уест Бромич), Роберт Гамни (Аугсбург), Себастиян Шимански (Динамо Москва).