Представиха химна на Евро 2020 (видео)

Нидерландският DJ Мартин Гарикс представи официалния химн на предстоящото Евро 2020.

Парчето се казва We Are The People и е записано и изпълнено заедно музикантите от U2 Боно и Едж, които участват и във видеото на песента.