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Резултати от ББЛ

  • 9 май 2021 | 22:04
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Резултати от ББЛ

Ето всички резултати от мачовете този уикенд в ББЛ:

ББЛ А група

Запад

Политехника – Фаб Файв – 70:65

Балкан А – ЦСКА – 78:95

НСА – Правец – 59:70

Хебър – Атлетик – 89:80

Микс – Шампион 2006 – 77:79

Център + Юг

Чавдар Троян – Ямбол А – 84:105

Локомотив Горна Оряховица – Ямбол А – 73:78

Чавдар Троян – Несебър – 58:100

Чардафон Орловец – Берое А – 69:83

Бавни и яростни – Перущица – 20:0

Изток, плейофи

ИУ – Шабла – 67:79

ББЛ Б група

Запад, плейофи

В.И.С – ТНС – 81:77

Спортни таланти – Foot Court – 73:67

Изток, плейофи

Консуматорите – Шоутайм Б – 77:66

Култ – Ънстопабъл Б – 60:66

Център, плейофи

Предаторс – Борисов Студио Свищов – 57:67

Чардафон Кидс – Чардафон Б – 65:73

Юг, плейофи

ВР Олимпия – Ямбол Б – 66:99

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