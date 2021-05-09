Резултати от ББЛ
Ето всички резултати от мачовете този уикенд в ББЛ:
ББЛ А група
Запад
Политехника – Фаб Файв – 70:65
Балкан А – ЦСКА – 78:95
НСА – Правец – 59:70
Хебър – Атлетик – 89:80
Микс – Шампион 2006 – 77:79
Център + Юг
Чавдар Троян – Ямбол А – 84:105
Локомотив Горна Оряховица – Ямбол А – 73:78
Чавдар Троян – Несебър – 58:100
Чардафон Орловец – Берое А – 69:83
Бавни и яростни – Перущица – 20:0
Изток, плейофи
ИУ – Шабла – 67:79
ББЛ Б група
Запад, плейофи
В.И.С – ТНС – 81:77
Спортни таланти – Foot Court – 73:67
Изток, плейофи
Консуматорите – Шоутайм Б – 77:66
Култ – Ънстопабъл Б – 60:66
Център, плейофи
Предаторс – Борисов Студио Свищов – 57:67
Чардафон Кидс – Чардафон Б – 65:73
Юг, плейофи
ВР Олимпия – Ямбол Б – 66:99