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  4. Преди 36 години бием европейския шампион Франция

Преди 36 години бием европейския шампион Франция

  • 2 май 2021 | 14:00
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Преди 36 години бием европейския шампион Франция

На 2 май 1985 години България побеждава действащия европейски шампион Франция с 2:0. Точни за победата над "петлите" са Георги Димитров - Джеки и Наско Сираков, които матират Жоел Батс след ъглови удари. Французите излизат на терена с някои от най-големите си звезди: Мишел Платини, Жан Тигана, Луис Фернандес, Бруно Белон, Мануел Аморос и др. За България Иван Вуцов пуска като титуляри: Борислав Михайлов, Пламен Николов, Николай Арабов, Георги Димитров, Петър Петров, Радослав Здравков, Аян Садъков, Пламен Гетов, Стойчо Младенов, Наско Сираков и Бойчо Величков.  

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