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УЕФА с позитивни впечатления след първата инспекция за домакинството ни на Евро 2028 до 19 г.

  • 16 окт 2026 | 12:52
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УЕФА с позитивни впечатления след първата инспекция за домакинството ни на Евро 2028 до 19 г.

България направи първа важна крачка в подготовката си за европейското първенство по футбол за юноши до 19 години през 2028 г. В рамките на първата инспекционна визита по-рано тази седмица представители на УЕФА посетиха стадионите, тренировъчните комплекси и хотелите, предвидени да посрещнат осемте най-добри отбора на континента в тази възрастова група, и останаха с позитивни впечатления от видяното.

По време на посещението експертният екип на европейската футболна централа инспектира стадионите "Христо Ботев" и "Христо Бонев" в Пловдив, "Георги Бенковски" в Пазарджик и стадион "Берое" в Стара Загора, както и тренировъчните бази в Коматево, на "Локомотив", в Марково, Оризаре и Съединение.

Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.
Официално: България ще е домакин на Европейското първенство за юноши до 19 години през 2028 г.

"Първите впечатления на колегите от УЕФА са позитивни, но подготовката тепърва навлиза в същинския си етап. Предстои сериозна работа по завършването и подобряването на стадионите, както и по поддръжката на тренировъчните бази в отлично състояние до началото на шампионата", заяви зам.-директорът на БФС по международните въпроси Ивета Банкова, която е начело на Организационния комитет на турнира.

Ивета Банкова-Стоянова: Домакинството на EURO U19 е огромно признание от УЕФА
Ивета Банкова-Стоянова: Домакинството на EURO U19 е огромно признание от УЕФА

В следващите етапи от подготовката и след получаване на официалния доклад от УЕФА Българският футболен съюз ще проведе официални срещи с ръководствата на общините, представителите на клубовете, чиито стадиони и бази са включени в проекта, както и всички останали ангажирани страни.

Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни
Георги Иванов: Домакинството на европейското U19 е огромен престиж за футбола ни и оценка от УЕФА за работата ни

Целта е да бъдат обсъдени конкретните стъпки, необходимите подобрения и координацията между всички участници в процеса. Г-жа Банкова допълни, че БФС ще положи всички усилия да подпомогне подобряването на спортната инфраструктура, така че тя да отговори на изискванията за домакинство на европейското първенство. 

Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда
Котев за домакинството ни на Евро 2028: Щастлив съм, че този труд, който полагаме всекидневно, се вижда

"За нас е от първостепенно значение инвестициите и подобренията да имат дългосрочен ефект и след края на турнира, оставяйки реално наследство за футболните клубове, младите играчи и градовете домакини".

Българският футболен съюз благодари на всички участници в подготовката, както и на общините за съдействието и подкрепата. Вярваме, че чрез съвместни усилия, добра координация и последователна работа България ще успее да организира едно незабравимо европейско първенство през 2028 година - събитие, което не само ще посрещне бъдещите звезди на европейския футбол, но и ще остави трайна положителна следа за българския футбол", завърши г-жа Банкова.

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