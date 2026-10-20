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Аматьорският национален отбор на България завърши на второ място в групата си на Regions’ Cup

  • 20 окт 2026 | 19:47
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Аматьорският национален отбор на България завърши на второ място в групата си на Regions’ Cup

Аматьорският национален отбор на България завърши участието си в междинния кръг на турнира за Купата на регионите на УЕФА за сезон 2026/27 с поражение с 1:4 от чешкия представител Централна Бохемия. Двубоят от последния кръг в група 4 се проведе на стадион "Михаил Месхи II" в Тбилиси, Грузия.

Селекцията на Емил Велев приключи на второто място с шест точки след две победи и една загуба при голова разлика 16:5. Централна Бохемия спечели групата с пълен актив от девет точки и се класира за финалния турнир през 2027 г.

Аматьорският национален отбор на България стартира с победа в Regions’ Cup
Аматьорският национален отбор на България стартира с победа в Regions’ Cup

Чешкият състав поведе с два ранни гола - на Даниел Кременак в шестата и Якуб Восахло в деветата минута. Доминик Душек увеличи преднината в 31-вата, а четири минути по-късно Михал Провод направи резултата 4:0. България върна едно попадение в началото на второто полувреме. В 49-ата минута Деян Алексов се разписа за 1:4, като това се оказа и последният гол в срещата.

Аматьорският национален отбор на България с впечатляваща победа на Regions’ Cup
Аматьорският национален отбор на България с впечатляваща победа на Regions’ Cup

Българският тим започна турнира с успех с 2:0 над грузинския Баса, след което се наложи с 13:1 над БКС (Алмати) от Казахстан. Поражението в заключителния двубой остави отбора извън финалната фаза, за която се класират единствено победителите в осемте групи.

България: 12 Иван Топалов, 3 Денис Зашев, 6 Румен Рангелов, 7 Кристиян Николов (К), 8 Божидар Христов, 9 Марио Евтимов, 10 Ибрахим Шериф, 14 Мартин Фотиров, 15 Тодор Пасков, 19 Деян Алексов, 21 Николай Миков.

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