Резултати от ББЛ А и Б Група 🏀
ББЛ А Група
Център + Юг: Локомотив Горна Оряховица – Несебър – 69:79; Ямбол А – Чавдар Троян – 111:55; Чардафон – Перущица – 87:76; Бавни и яростни – Академик Пловдив А – 100:70
Изток, плейофи: МУ Варна – Шумен – 70:95; Шабла – ИУ – 72:64; Черно море Тича А – Светкавица – 92:74; Ънстопабъл – Шоутайм – 73:104
ББЛ Б Група
Юг, плейофи: Пловдив Баскет – Хасково – 59:65
Център, плейофи: Чардафон Б – Чардафон Кидс – 90:65; Борисов Студио Свищов – Предаторс – 77:80
Изток, плейофи: Черно море Тича Б – Ънстопабъл Б – 77:80; Старите вълци – Шоутайм Б – 65:76; Калиакра – Консуматорите – 32:85
Снимка: НБЛ