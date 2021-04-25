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Резултати от ББЛ А и Б Група 🏀

  • 25 април 2021 | 21:03
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Резултати от ББЛ А и Б Група 🏀

ББЛ А Група

Център + Юг: Локомотив Горна Оряховица – Несебър – 69:79; Ямбол А – Чавдар Троян – 111:55; Чардафон – Перущица – 87:76; Бавни и яростни – Академик Пловдив А – 100:70

Изток, плейофи: МУ Варна – Шумен – 70:95; Шабла – ИУ – 72:64; Черно море Тича А – Светкавица – 92:74; Ънстопабъл – Шоутайм – 73:104

ББЛ Б Група

Юг, плейофи: Пловдив Баскет – Хасково – 59:65

Център, плейофи: Чардафон Б – Чардафон Кидс – 90:65; Борисов Студио Свищов – Предаторс – 77:80

Изток, плейофи: Черно море Тича Б – Ънстопабъл Б – 77:80; Старите вълци – Шоутайм Б – 65:76; Калиакра – Консуматорите – 32:85

Снимка: НБЛ

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