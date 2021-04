Формула 1 остава на "Сузука" поне до 2024 година

鈴鹿サーキットは、F1日本グランプリの開催について、2022年から2024年まで、3年契約を締結いたしました。



Suzuka Circuit , has concluded an agreement with Formula 1 to host the Formula 1 Japanese Grand Prix from 2022 to 2024. https://t.co/EuLVj7VqFc#F1JP pic.twitter.com/VSFsKkiOL4