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  3. Янко Янков ще води лагер за момчета от региони Добруджа и Мизия 🏀

Янко Янков ще води лагер за момчета от региони Добруджа и Мизия 🏀

  • 22 април 2021 | 09:53
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Янко Янков ще води лагер за момчета от региони Добруджа и Мизия 🏀

Треньорът на мъжкия баскетболен отбор на Шумен Янко Янков ще събере 15 момчета, родени 2007 от региони Добруджа и Мизия за двудневен лагер. Кампът е с финансовата помощ на местния клуб и ще се проведе на 27 и 28 април в Шумен. Помощник на Янков ще бъде Николай Златков от Светкавица, съобщават от БФБаскетбол. Ето и кои момчета ще се готвят в Шумен: Стефан Валентинов Михайлов (Черно море Тича), Кристофър Иванов Узунов (Черно море Тича), Антоан Филип Виденов (Дунав 2016 Русе), Айбарс Кадиров Абилов (Светкавица), Добромир Мирославов Шерингов (Ънстопабъл Добрич), Михаил Ивов Калинов (Доростол Силистра), Михаил Тодоров Йорданов (Доростол Силистра), Росен Димитров Панайотов (Черно море Тича), Кристиян Николаев Мучев (Черно море Тича), Кирил Христов Иванов (Спартак Плевен), Станислав Тодоров Колев (Старбаскет Варна), Берк Николаев Иванов (Черно море Тича), Росен Иванов Узунов (БК Шумен), Владислав Станиславов Станев (БК Шумен), Стоян Валентинов Славейков (БК Шумен).

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