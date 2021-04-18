Резултати от ББЛ А и Б Група🏀

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ББЛ А Група Запад: Атлетик – Балкан А – 101:105; Правец – Енигма Фойерверк – 66:63; Спортист 1959 Своге – Хебър – 99:72 Център + Юг: Чардафон – Ямбол А – 74:122; Бавни и яростни – Берое А – 89:79; Перущица – Локомотив Горна Оряховица – 72:63; Академик Пловдив А – Чавдар Троян – 86:54 Изток, плейофи: Шоутайм – Ънстопабъл – 95:53; Шумен – МУ Варна – 93:88; ИУ – Шабла – 68:67; Светкавица – Черно море Тича А – 49:72 ББЛ Б група Юг, плейофи: Айляци ГБП – ВР Олимпия – 60:71; Хасково – Пловдив Баскет – 98:72 Център, плейофи: Локомотив Горна Оряховица Б – Борисов Студио Свищов – 58:66; Предаторс – Гочита – 68:62 Изток, плейофи: Ънстопабъл Б – Черно море Тича Б – 76:68; Консуматорите – Калиакра – 102:46 Снимка: ББЛ