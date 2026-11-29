Носителят на Световната купа Ерик Перо спечели спринта в Контиолахти

Носителят на Големия кристален глобус Ерик Перо спечели спринта на 10 км от Световната купа по биатлон във финландския зимен център Контиолахти.

Французинът повали всичките десет мишени и измина трасето за 23:15.6 минути. За него това е първи успех за сезона и едва втори в тази дисциплина след успеха в спринта в САЩ през март 2024-а.

Втори се нареди американецът Кембъл Райт с една грешка в стрелбата и с пасив от 26.8 секунди. Той стана първи в индивидуалната дисциплина на 20 км в четвъртък. Бронзовото отличие все Себастиан Самуелсон (Швеция) с изоставане от 29.6 секунди и 20 от 20 на рубежа.

Четирима българи участваха в надпреварата. С най-предно класиране е Благой Тодев, който се нареди 38-и с една пропусната мишена и на 1:51.2 минута след победителя. Васил Зашев е 68-и (2 грешки, 2:51.2), Владимир Илиев - 71-и (2, 2:58.3) и Георги Джоргов - на 100-о място (4, 4:55.0).

10/10 for Eric Perrot! 🇫🇷 Halfway through the race, last season’s overall World Cup winner is in the lead. Could anyone still spring a surprise? https://t.co/QzJzdItJOV — International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2026

Общо 106 биатлонисти стартираха в спринта.

Първият кръг от Световната купа по биатлон завършва по-късно тази вечер с женския спринт на 7.5 км, също с българско участие.

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