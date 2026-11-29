Конър Хелебюк поведе Ню Джърси към успех над Уинипег

Конър Хелебюк направи 30 спасявания за Ню Джърси Девилс при победата с 2:1 над гостуващия Уинипег Джетс. Това бе първият мач на Хелебюк срещу бившия му отбор, след като ръководството на Ню Джърси посочи аналитични причини за решението си да не го пусне като титуляр при гостуването на Уинипег на 10 ноември в среща, спечелена от Джетс с 4:2.

Ню Джърси привлече Хелебюк на 23 октомври от Уинипег, където той прекара първите си 11 сезона, печелейки веднъж приза за най-полезен играч в лигата и три пъти – наградата за най-добър вратар.

Арсений Грицюк и Джак Хюз се разписаха за Девилс, които записаха четвърта поредна победа.

Коул Перфети отбеляза гол, а Нико Доус направи 28 спасявания за Джетс, чиято серия от три победи бе прекъсната.

Ерик Хаула изведе отбора си напред в резултата в 14:12 минута след старта на третия период, а домакините от Лос Анджелис успяха да победят Анахайм с 5:4, след като на два пъти пропиляха преднина от два гола.

Артемий Панарин се отчете с два гола и една асистенция, а Алекс Лафериер добави попадение и три асистенции за Кингс. Антон Форсберг направи 30 спасявания и записа първата си победа за сезона, като Лос Анджелис спечели пет от последните си шест мача.

Вашингтон Кепитълс отбеляза три гола през втората част, с което промени резултата от 1:1 и победи Сейнт Луис Блус с 4:1 в Сейнт Луис. Пиер-Люк Дюбоа, Антъни Бовилие и Буун Дженър се разписаха през втория период за Кепиталс, които преди това бяха загубили шест от последните си седем срещи.

Каролина записа четвъртата си поредна победа, надделявайки с 3:2 над борбения отбор на Отава в Роли, Северна Каролина.

Себастиан Ахо, Никола Деслорие и Джейкъб Славин отбелязаха голове, а Пьотр Кочетков направи 23 спасявания, с което Каролина продълж серията си от мачове с поне спечелена точка до девет (8-0-1).

Нападателят на Анахайм Кътър Готие изравни рекорд в НХЛ, отбелязвайки своя 20-и гол през ноември. Готие се изравни с Теему Селане (март 1993 г. с Уинипег) и Джо Малоун (февруари 1921 г. с Хамилтън) по брой голове в рамките на един календарен месец в историята на НХЛ.

Уилям Карлсон реализира хеттрик, а Джак Айкел добави три асистенции, помагайки на Вегас да победи намиращия се в слаба форма отбор на Монреал с 6:2 в мач, игран в Лас Вегас.

Това е четвъртият хеттрик в кариерата на Карлсон. Тревър Конъли отбеляза гол при числено предимство и добави асистенция, а Виктор Олофсон и Томаш Хертл също се разписаха при числено предимство, а Расмус Андерсон и Мич Марнър записаха по две асистенции за Вегас.

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