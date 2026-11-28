България 20-а в първата единична смесена щафета от Световната купа

България завърши на 20-о място в първата единична смесена щафета за сезона от Световната купа по биатлон във финландския зимен център Контиолахти.

Валентина Димитрова и Георги Джоргов не влязоха в наказателна обиколка, използваха 13 допълнителни патрона и изминаха трасето за 40:24.1 минути.

Димитрова беше осма след първите две стрелби, а Джоргов се представи отлично в стрелбата и се нуждаеше от само един допълнителен патрон при двете си посещения на рубежа, но беше по-слаб в ски бягането и се движеше 19-и в края на своя пост. До края българите успяха да задържат класирането и финишираха 20-и.

Победата спечелиха шведите Ела Халварсон и Себастиан Самуелсон) с 36.25,2 минути (0 наказателни обиколки и 5 допълнителни патрона). След тях останаха щафетите на Германия (Марлен Фихтнер, Юстус Шрелов) на 2,9 секунди (0+5) и на Франция (Лу Жанмоно, Ерик Перо) на 5,3 секунди (0+6).

Общо 26 състава участваха в надпреварата.

По-късно днес предстои старт в класическата смесена щафета.

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