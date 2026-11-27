България загуби от Беларус на Women’s IHF Nations Trophy Europe в Кранево и ще срещне Русия на полуфиналите утре

Женският национален отбор на България по хандбал загуби от Беларус с 22:37 (12:18) във втория си мач от новия турнир Women’s IHF Nations Trophy Europe, който се провежда в "АкваЛайф Арена" в Кранево.

Мелина Спасова беше най-резултатна в срещата за българския тим със 7 попадения, по 3 гола отбелязаха Лидия Ковачева и Маринела Панайотова.

България завърши на второ място в предварителна Група В. Така утре (28 ноември) съставът излиза на полуфинал срещу първенеца в Група А - олимпийския и четирикратен световен шампион Русия. Мачът е от 19,00 часа.

"Сборная" очаквано си осигуриха първото място в предварителна Група А след убедителна победа над Косово с 37:8 (18:3).

Другият полуфинал от 16,30 часа ще бъде между Беларус и Косово.

Снимки: SportsPhotographers/M.S.V Photographers

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