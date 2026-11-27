Монтана се справи с ЦСКА

Отборът на Монтана записа пета поредна победа от началото на сезона в WINBET Супер Волей. Момчетата на Даниел Пеев се справиха и се наложиха като гости на ЦСКА с с 3:1 (29:27, 25:17, 17:25, 25:17) в един от най-интересните мачове от 7-ия кръг, игран тази вечер в столичната зала "Васил Симов".

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Монтанчани са втори във временното класиране с 5 победи, 1 загуба и 15 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. ЦСКА пък е на 4-о място с 3 победи, 3 загуби и 11 точки.

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В следващия 8-и кръг Монтана ще е гост отново, но на Пирин (Разлог), докато "червените" ще са гости на лидера Нефтохимик 2010 (Бургас). И двата двубоя са в петък (4 декември) съответно от 18,00 и 19,30 часа.

Първият гейм предложи най-голямата драма в мача, като двата отбора вървяха точка за точка, но в решителните моменти монтанчани показаха по-здрави нерви и затвориха частта с 29:27. Във втория гейм гостите наложиха пълен контрол върху играта и след серия от силни начални удари и отлична блокада спечелиха убедително с 25:17. "Червените" реагираха в третата част, в която подобриха значително посрещането и ефективността си в атака, за да се върнат в мача след 25:17. В четвъртия гейм, обаче, Монтана отново пое инициативата и не остави шансове на ЦСКА, спечелвайки срещата след ново 25:17 за 3:1.

Най-резултатен за Монтана бе бразилският диагонал Жоао Лима с 18 точки (2 аса и 44% ефективност в атака - +9). Бруно Рубо добави 13, а Костадин Козелов и Николай Иванов се отчетоха с по 11 точки за победата.

За домакините от ЦСКА Станислав Кулагин реализира 18 точки (1 ас и 44% ефективност в атака - +7). Тодор Костов и Захари Згуров записаха още 15 и 13 точки, но и това не помогна.

ЦСКА - МОНТАНА 1:3 (27:29, 17:25, 25:17, 17:25)

ЦСКА: Никола Великов 2, Станислав Кулагин 18, Петър Господарски 6, Тодор Костов 15, Николай Пенчев 7, Захари Згуров 13 - Мартин Божилов-либеро (Еван Георгиев 1, Даниел Тихолов, Теодор Тодоров, Ахмед Диа, Данаил Димов)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 6, Костадин Козелов 11, Бруно Рубо 13, Жоао Витор Дос Сантос Лима 18, Николай Иванов 11, Тимофей Бенкович 9 - Калоян Ботев-либеро (Жан Петров-либеро, Николай Стефанов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

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