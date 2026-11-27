Нефтохимик измъкна драматична петгеймова победа над Дунав в Русе

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигнаха много трудна 6-а поредна победа в WINBET Супер Волей. Воденият от Иван Станев тим измъкна драматична петгеймова победа като гост на Дунав (Русе) с 3:2 (25:23, 25:22, 25:27, 24:26, 15:11) в двубой от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер пред близо 630 зрители.

Бургазлии остават еднолично начело във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 17 точки, докато Дунав е на 7-о място с 3 победи, 3 загуби и 9 точки в актива си. В 8-ия Нефтохимик ще е домакин на ЦСКА, а русенци гостуват на шампиона Левски София. Срещите са съответно в петък (4 декември) от 19,30 часа и в събота (5 декември) от 19,00 часа.

Най-полезни за Нефтохимик станаха Димитър Василев (2 блока, 67% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +12) и Тодор Вълчев (2 аса, 65% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +8) с 20 и 19 точки за успеха.

За тима на Дунав влезлият като резерва Александър Шопов реализира 25 точки (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака - +17), а Карлос Лареа приключи с 20 точки (4 блока, 2 аса, 45% ефективност в атака и 65% позитивноо посрещане - +2), но и това не беше достатъчно за победа.

ДУНАВ (РУСЕ) – НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 2:3 (23:25, 22:25, 27:25, 26:24, 11:15)

ДУНАВ: Маркус Венсбергс 7, Каспер Внук 2, Георги Антов 1, Карлос Лареа 20, Владимир Христов 4, Любчо Янков 8 - Симеон Добрев-либеро (Александър Шопов 25, Христо Костов 12, Ангел Павлов 1)

Старши треньор: КРАСИМИР МИРОНОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Владимир Станков 1, Цветелин Цветанов 16, Тодор Вълчев 19, Димитър Василев 20, Стефан Чавдаров 12, Мартин Кръстев 7 - Ясен Петров-либеро (Стефан Скакич 7, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

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