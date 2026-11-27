Пирин с труден обрат срещу Славия в София

Отборът на Пирин (Разлог) постигна едва втора победа от началото на сезона в WINBET Супер Волей. Играчите на Благовест Катранджиев направиха труден обрат и се наложиха като гости на Славия с 3:1 (18:25, 27:25, 25:23, 26:24) в среща от 7-ия кръг на шампионата, играна тази вечер в зала "Панайот Пондалов" в София.

Така разложани са на 8-о място във временното класиране с 2 победи, 5 загуби и 6 точки. Славия продължава да е на последната 11-а позиция в подреждането без победа и без спечелена точка до момента. В следващия 8-и кръг Пирин е домакин на Монтана в петък (4 декември) от 18,00 часа, докато "белите" ще почиват.

Най-резултатен за Пирин бе Димитър Дълчев с 15 точки (33% ефективност в атака - +6). Иван Тасев (1 блок, 45% ефективност в атака и 47% позитивно посрещане - +5) и Любомир Златков (1 блок, 2 аса, 35% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +4) пък се отчетоха с по 14 точки за победата.

За домакините от Славия над всички бе Георги Костадинов със страхотните 27 точки (4 блока, 1 ас и 46% ефективност в атака - +17) Борис Китов и Обраян Мокуние добавиха по 14 точки, но и това не помогна за успеха.

СЛАВИЯ – ПИРИН (РАЗЛОГ) 1:3 (25:18, 25:27, 23:25, 24:26)

СЛАВИЯ: Александър Борисов 2, Борис Китов 14, Александър Стоянов 13, Георги Костадинов 27, Обраян Мокуние 14, Йордан Лалев 8 - Илкай Шабан-либеро (Антоан Веселинов-либеро, Николай Градинарски)

Старши треньор: СЕВЕРИН ДИМИТРОВ

ПИРИН: Любомир Златков 14, Павел Душков 10, Любомир Агонцев 2, Костадин Гаджанов 11, Димитър Дълчев 15, Иван Тасев 14 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев, Георги Елчинов)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

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