17-годишният Мойз Куаме изравни постижение на великия Рафаел Надал

Мойз Куаме продължава да затвърждава статута си на най-новата френска тенис сензация, след като се класира за третия кръг на “Ролан Гарос” - постижение, което не се е удавало на никой играч на неговата възраст от Рафаел Надал през 2003 година.

17-годишният французин, който за първи път играе на турнир от Големия шлем, победи Адолфо Даниел Вайехо с 6:3, 7:5, 3:6, 2:6, 7:6(8) сред оживената атмосфера на корт “Сюзан Ленглен”. Двубоят продължи цели четири часа и 45 минути.

“Спечелването на “Ролан Гарос”, разбира се, е моя мечта. Да бъда номер 1 в света също е мечта. Мисля, че е малко рано да мисля за спечелване на турнира, но наистина съм щастлив, че съм в третия кръг и ще се постарая да спечеля още един мач”, заяви талантливият младок.

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 𝑬́𝑷𝑰𝑲𝑶𝑼𝑨𝑴𝑬́



🤯 Moise Kouamé, con solo 17 años, vence a Vallejo en un batallón a cinco sets en cuatro horas y 56 minutos#RolandGarros pic.twitter.com/4hVCPceoW6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

Заедно с Рафаел Жодар и Жоао Фонсека, и двамата на по 19 години, Куаме оформи първото трио тийнейджъри, достигнало до третия кръг на турнир от Големия шлем от 2006 година насам, когато 19-годишните Рафаел Надал, Новак Джокович и Гаел Монфис постигнаха това.

Мойз стана и петият най-млад играч в Оупън ерата, който достига до тази фаза на “Ролан Гарос” .

И ако победата на Куаме в първия кръг над шампиона от US Open през 2014 г. Марин Чилич предизвика фанфари, представянето му във втория кръг подчерта защо вълнението около него бързо нараства. 71-ият в света Вайехо пристигна в Париж, след като спечели девет от предишните си 12 мача, като миналия месец достигна до третия кръг на “Мастърс”-а в Мадрид.

И все пак Куаме открадна светлината на прожекторите с атлетизма и уменията си с ракетата. Французинът постигна третата си победа на ниво тур – всички срещу опоненти от Топ 100 – като същевременно демонстрираше блестящи проблясъци през целия мач. Вайехо, загуби първите два сета, но спечели следващите два, а в решаващия пети поведе с 5:2. Парагваецът беше на един гейм от това да стане първият мъж от страната си, достигнал до третия кръг на турнир от Големия шлем след Рамон Делгадо на US Open през 2002 г. Но Куаме се възползва от подкрепата на публиката за вълнуващ триумф в петия сет. Французинът реализира 67 уинъра в мача и шест от 13-те си точки за пробив.

Moise Kouame's set point to take a 2 sets to nothing lead is our point of the day 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/nBEkPyi3JU — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

С това си представяне Куаме се изкачи със 108 места до № 210 в класацията на PIF ATP Live. Французинът ще се изправи срещу Алехандро Табило в третия кръг.

Матео Беретини също продължава напред. Италианецът елиминира представителя на домакините и номер 22 в схемата Артур Риндеркнеш след 6:4, 6:4, 6:4.

В следващия кръг на “Ролан Гарос” Беретини излиза срещу аржентинеца Франсиско Комесана, който се справи с 14- Лучано Дардери от Италия – 7:6 (5), 4:6, 6:4, 2:6, 6:4.

Матео Арналди от Италия преодоля Стефанос Циципас от Гърция след 7:6 (2), 5:7, 6:3, 6:2. В следващата фаза се изправя срещу Рафаел Колиньон от Белгия, който поднесе една от сензациите, след като елиминира петия в схемата Бен Шелтън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google