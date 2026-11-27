Елизара Янева записа осми пореден успех и е на 1/2-финал в Търнава

Най-добрата българска тенисистка Елизара Янева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди евро.

19-годишната националка, която е водачка в схемата, надигра Анна Лена Фридзам (Германия) със 7:6(5), 6:1 за час и 57 минути на корта.

Това е осма поредна победа за пловдивчанката, която триумфира с титлата на предишния турнир в Търнава, провел се през миналата седмица.

При 4:5 в първата част Янева отрази два сетбола и впоследствие стигна до тайбрек, в който спечели пет поредни точки от 1:3 до 6:3 и се нуждаеше от три сетбола, за да поведе. Във втората част българката изостана с 0:1, но взе следващите шест гейма и не срещна никакви затруднения по пътя си към полуфиналите, продължавайки тенденцията от предишните двубои.

В спор за място на финала Елизара Янева ще се изправи срещу осмата поставена Греет Минен (Белгия), 210-а в света.

С успеха си първата ракета на България заработи 29 точки за ранглистата на УТА, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 135-о място.

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