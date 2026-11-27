Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано – Кортина Лора Христова стартира новия сезон в Световната купа по биатлон с 31-во място в индивидуалния старт на 15 километра в Контиолахти (Финландия).
Българката допусна по една грешка в първите си две визити на рубежа, след което беше перфектна във вторите си две стрелби. Така с две наказателни минути и общо изоставане от 3:46.9 тя се класира 31-ва, на пет места пред втората българка Милена Тодорова, която завърши с пасив от 4:40.6, след като допусна общо три грешки, като и трите бяха в стрелбите от положение прав.
Другите две българки, които стартираха днес, Мария Здравкова и Валентина Димитрова се класираха съответно 80-та и 83-та. И двете допуснаха по пет грешки в своите стрелби, финиширайки съответно на 8:09.4 и 8:37.2 зад победителката Елвира Йоберг.
Шведката откри сезона с победа, след като премина дистанцията за 41:47.9, допускайки една грешка в първата си стрелба от положение прав. Втора на 22.7 зад нея завърши представителката на домакините Соня Лейнамо, която повали и 20-те си мишени, което сториха още Жулия Симон (Франция), Осеан Мишлон (Франция) и Марте Кракстад Йохансен (Норвегия), които допълниха челната петица.
Сезонът в Световната купа по биатлон ще продължи утре то 14:10 часа българско време с първата за сезона единична смесена щафета. В 16:15 часа пък ще се проведе и класическата смесена щафета в Контиолахти.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg