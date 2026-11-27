Лора Христова стартира сезона в Световната купа с 31-во място

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано – Кортина Лора Христова стартира новия сезон в Световната купа по биатлон с 31-во място в индивидуалния старт на 15 километра в Контиолахти (Финландия).

Българката допусна по една грешка в първите си две визити на рубежа, след което беше перфектна във вторите си две стрелби. Така с две наказателни минути и общо изоставане от 3:46.9 тя се класира 31-ва, на пет места пред втората българка Милена Тодорова, която завърши с пасив от 4:40.6, след като допусна общо три грешки, като и трите бяха в стрелбите от положение прав.

🇧🇬Milena Todorova is the first athlete out on the course in the women's 15km Individual! 🔥 In around 90 minutes, we'll know who will become the first women's World Cup winner of the 2026/27 season! 🏆 Watch it live 👉 https://t.co/xJHMa0M3OQ or https://t.co/01yyqQb7xA https://t.co/lFJCfbIgca — International Biathlon Union (@biathlonworld) November 27, 2026

Другите две българки, които стартираха днес, Мария Здравкова и Валентина Димитрова се класираха съответно 80-та и 83-та. И двете допуснаха по пет грешки в своите стрелби, финиширайки съответно на 8:09.4 и 8:37.2 зад победителката Елвира Йоберг.

🇸🇪Elvira Oeberg is flying on the tracks! 🔥 Despite a one-minute penalty, the Swede storms into the lead at the finish! Have we just seen the winner of the season's opening race? 👀 Tune in for the final minutes👉 https://t.co/xJHMa0LvZi or https://t.co/01yyqQazI2 https://t.co/3PZ464rGFt — International Biathlon Union (@biathlonworld) November 27, 2026

Шведката откри сезона с победа, след като премина дистанцията за 41:47.9, допускайки една грешка в първата си стрелба от положение прав. Втора на 22.7 зад нея завърши представителката на домакините Соня Лейнамо, която повали и 20-те си мишени, което сториха още Жулия Симон (Франция), Осеан Мишлон (Франция) и Марте Кракстад Йохансен (Норвегия), които допълниха челната петица.

Сезонът в Световната купа по биатлон ще продължи утре то 14:10 часа българско време с първата за сезона единична смесена щафета. В 16:15 часа пък ще се проведе и класическата смесена щафета в Контиолахти.

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Снимки: Sportal.bg