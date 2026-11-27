Една от най-ярките спортни двойки в Съединените щати вече е в историята. След близо две години на постоянни пътувания по света и десетки споделени моменти в социалните мрежи, Бен Шелтън и футболната звезда Тринити Родман се разделиха.
Американският тенис ас и нападателката на тима Вашингтон Спирит са взели решението да прекратят отношенията си заради трудностите да съчетават личния си живот със своите натоварени спортни кариери.
Все още не е напълно ясно кога точно двамата са взели това решение, но Шелтън сам предизвика вълна от въпроси по време на интервю след последния си мач в събота,. Запитан дали планира да пътува, за да гледа Родман и отбора й във финала на шампионата срещу Канзас Сити, тенисистът отговори кратко и категорично: „Не.“
Романсът между младите таланти стана публично достояние през март 2025 година, след което двамата редовно бяха забелязвани на трибуните, подкрепяйки се взаимно в ключови мачове и престижни турнири.
Професионалните им ангажименти обаче се оказаха непреодолимо предизвикателство. Графикът на Шелтън изисква непрестанни пътувания из цялото земно кълбо, а Родман същевременно трябваше да балансира между клубния си тим и ангажиментите с женския национален отбор по футбол на САЩ. Въпреки раздялата, според информацията на „Дейли Мейл“, между тях няма лоши чувства и те продължават да поддържат близки приятелски отношения.
Новината идва само няколко месеца след като двамата демонстрираха изключителна отдаденост един към друг. Един от най-впечатляващите моменти бе през септември, когато Родман изигра пълни 90 минути за „Уошингтън Спирит“ срещу „Бостън Легъси ФК“ на 13 септември, след което пропътува близо 370 километра, за да стигне до стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк и да наблюдава Шелтън в първия му финал на сингъл на US Open.
Тя успя да пристигне тъкмо за заключителните геймове от двубоя му срещу Александър Зверев, приключил със загуба за Шелтън. След срещата американецът призна за впечатляващия жест на своята любима: „Знаех, че идва, но бях наясно и че е почти невъзможно да стигне навреме. Дори самото усилие и опитът да го направи са нещо невероятно.“ Шелтън дори се пошегува с тайминга ѝ, като отбеляза, че тя се е появила точно когато той е бил напът да загуби.
Футболистката следеше изявите на Шелтън по време на целия US Open , включително петсетовата му четвъртфинална победа над Карлос Алкарас, приключила в 3:33 ч. през нощта – най-късният финал на мач в историята на турнира. Родман остана на трибуните до самия край, независимо от предстоящите си тренировъчни задължения. Тя не се притесняваше да демонстрира публично любовта си, като по време на мач от втория кръг носеше фланелка с надпис „Обичам приятеля си“ и често избираше персонализирани спортни визии в негова чест.
Тенисистът отговаряше със същата отдаденост и пътуваше винаги, когато календарът му позволяваше. „Направихме много жертви един за друг. Обиколихме света, за да се подкрепяме винаги, когато можем“, коментира Шелтън след финала в Ню Йорк.
И двамата спортисти нееднократно са заявявали, че общият им път на елитни атлети им е давал възможност да разбират по-добре психическото натоварване, през което преминава другият. В интервю за „Севън Нюз Ди Си“ Родман сподели как са се справяли с възходите и паденията в кариерите си: „Ако психиката ти не е наред, е много по-трудно да се справиш. Има седмици, в които си тъжен и усещаш, че не бива да се чувстваш така, но в действителност е нормално. Преживяваш труден период, приемаш го и продължаваш напред. Бяхме изключително добри в това да се разбираме и да си помагаме взаимно в подобни моменти.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google