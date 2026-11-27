Бен Шелтън и Тринити Родман се разделиха

Една от най-ярките спортни двойки в Съединените щати вече е в историята. След близо две години на постоянни пътувания по света и десетки споделени моменти в социалните мрежи, Бен Шелтън и футболната звезда Тринити Родман се разделиха.

Американският тенис ас и нападателката на тима Вашингтон Спирит са взели решението да прекратят отношенията си заради трудностите да съчетават личния си живот със своите натоварени спортни кариери.

Trinity Rodman opened up on Instagram about choosing to stay single for a while post-breakup with Ben Shelton, blaming conflicting careers and long-distance difficulties. 💔 https://t.co/PdUmCpdZQd — PETROS™ (@petros_studios) November 26, 2026

Все още не е напълно ясно кога точно двамата са взели това решение, но Шелтън сам предизвика вълна от въпроси по време на интервю след последния си мач в събота,. Запитан дали планира да пътува, за да гледа Родман и отбора й във финала на шампионата срещу Канзас Сити, тенисистът отговори кратко и категорично: „Не.“

Романсът между младите таланти стана публично достояние през март 2025 година, след което двамата редовно бяха забелязвани на трибуните, подкрепяйки се взаимно в ключови мачове и престижни турнири.

Професионалните им ангажименти обаче се оказаха непреодолимо предизвикателство. Графикът на Шелтън изисква непрестанни пътувания из цялото земно кълбо, а Родман същевременно трябваше да балансира между клубния си тим и ангажиментите с женския национален отбор по футбол на САЩ. Въпреки раздялата, според информацията на „Дейли Мейл“, между тях няма лоши чувства и те продължават да поддържат близки приятелски отношения.

Новината идва само няколко месеца след като двамата демонстрираха изключителна отдаденост един към друг. Един от най-впечатляващите моменти бе през септември, когато Родман изигра пълни 90 минути за „Уошингтън Спирит“ срещу „Бостън Легъси ФК“ на 13 септември, след което пропътува близо 370 километра, за да стигне до стадион „Артър Аш“ в Ню Йорк и да наблюдава Шелтън в първия му финал на сингъл на US Open.

Bro was not happy to see his girlfriend? I remember Trinity Rodman wearing a shirt showing "I ❤️ MY BOYFRIEND" when Ben Shelton was playing in the US Open just a couple of months ago. Are they really breaking up? 🤔 https://t.co/AH3jTnMxmT — GameSetLife (@GameSetLife) November 25, 2026

Тя успя да пристигне тъкмо за заключителните геймове от двубоя му срещу Александър Зверев, приключил със загуба за Шелтън. След срещата американецът призна за впечатляващия жест на своята любима: „Знаех, че идва, но бях наясно и че е почти невъзможно да стигне навреме. Дори самото усилие и опитът да го направи са нещо невероятно.“ Шелтън дори се пошегува с тайминга ѝ, като отбеляза, че тя се е появила точно когато той е бил напът да загуби.

Remembering Ben Shelton after the 2026 US Open final, talking about Trinity Rodman rushing from her game in D.C. to New York to support him 💔✈️ ​"Even just making the effort and trying is insane. We've made a lot of sacrifices for each other." https://t.co/804uNPw5B4 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) November 24, 2026

Футболистката следеше изявите на Шелтън по време на целия US Open , включително петсетовата му четвъртфинална победа над Карлос Алкарас, приключила в 3:33 ч. през нощта – най-късният финал на мач в историята на турнира. Родман остана на трибуните до самия край, независимо от предстоящите си тренировъчни задължения. Тя не се притесняваше да демонстрира публично любовта си, като по време на мач от втория кръг носеше фланелка с надпис „Обичам приятеля си“ и често избираше персонализирани спортни визии в негова чест.

Тенисистът отговаряше със същата отдаденост и пътуваше винаги, когато календарът му позволяваше. „Направихме много жертви един за друг. Обиколихме света, за да се подкрепяме винаги, когато можем“, коментира Шелтън след финала в Ню Йорк.

A pobre da Trinity gadando o shelton e pagando esses micos de casal no box durante as partidas e ele fazendo world tour gastronômico de bucetas KKKKKKKKKKK 😭 https://t.co/KUVGri047n — N3SCAU + Daha 17 (@achocolatodo) November 25, 2026

И двамата спортисти нееднократно са заявявали, че общият им път на елитни атлети им е давал възможност да разбират по-добре психическото натоварване, през което преминава другият. В интервю за „Севън Нюз Ди Си“ Родман сподели как са се справяли с възходите и паденията в кариерите си: „Ако психиката ти не е наред, е много по-трудно да се справиш. Има седмици, в които си тъжен и усещаш, че не бива да се чувстваш така, но в действителност е нормално. Преживяваш труден период, приемаш го и продължаваш напред. Бяхме изключително добри в това да се разбираме и да си помагаме взаимно в подобни моменти.“

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