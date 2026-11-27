Мартин Ландалусе черпи от уроците на Рафаел Надал по пътя към своя голям пробив: Искам да го направя сега

След като още на 16-годишна възраст спечели титлата при юношите на US Open и имаше привилегията да тренира рамо до рамо с Рафаел Надал, Мартин Ландалусе вече уверено излиза от сянката на младежките очаквания, за да изгради свое собствено име в световния тенис.

Испанският талант е закърмен с голямата сцена от ранна възраст. Едва на 14 години той за първи път провежда занимание със своя идол и бивш номер 1 в света Надал, а през 2022 година вдига трофея в Ню Йорк. Четири години по-късно, вече двайсетгодишен, Ландалусе прави истински фурор в турнирите на АТР. През 2026 година той записва 13 от общо 15-те си победи в тура, изкачвайки се до рекордното за него 55-о място в световната ранглиста на АТР.

„Още откакто бях на 16, получих страхотни възможности и играх на огромни кортове в най-престижните надпревари, така че успях да се адаптирам напълно, споделя Ландалусе в интервю за сайта АТР преди участието си във Финалите на Следващото поколение. - В момента не изпитвам напрежение, защото се научих да се справям с него през годините. Сега просто се наслаждавам на играта и на живота извън корта. Това е от ключово значение и вярвам, че предстоят още много хубави моменти.“

Силните резултати на Ландалусе през 2026 година са плод на методичен труд, а не на случаен проблясък. Тенисистът впечатли с паметен ретур-уинър от бекхенд, с който спаси мачбол срещу Себастиан Корда в Маями, както и със смелия си поход до четвъртфиналите в Рим в ролята на „щастлив губещ“.

Martin Landaluce is BACK 💪 #NextGenATPFinals | @atptour https://t.co/tbKNbVVZh7 — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) November 21, 2026

Огромният му потенциал пролича още при триумфа на Откритото първенство на САЩ през 2022 година, където като 16-годишен победи шестима по-възрастни опоненти. По същото време 19-годишният Карлос Алкарас завоюва първия си трофей от Големия шлем при мъжете и стана най-младият водач в ранглистата на АТР.

„Първите месец-два бяха доста тежки чисто психологически, признава Ландалусе. - Започнах да мисля прекалено много: какво следва на турнирите от сериите Фючърс и Чалънджър, какво са постигнали другите момчета с титли на 16 години. Алкарас спечели същия турнир при мъжете, така че постоянно следях действията му и се опитвах да разбера какво трябва да направя аз. Това ме обърка. За щастие, семейството ми винаги ме е подкрепяло и ме задържа здраво стъпил на земята.“

Под ръководството на дългогодишния си наставник Оскар Буриеса и с помощта на най-близките си хора, Ландалусе се концентрира върху цялостното подобряване на своята игра, вместо да преследва мигновени успехи.

All the feels 😇 18-year-old Martin Landaluce, 2022 Boys' US Open Champion, defeats Munar 6-3 1-6 7-5 - his first-ever ATP win! #MiamiOpen https://t.co/eo8gRc7CQO — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2024

„През 2023 година работихме усилено върху компонентите, в които изоставах: играта в защита, физическата подготовка, излизанията на мрежата и късите удари. През 2024 година се представих по-добре, а през 2025 година направих още една крачка напред“, обяснява тенисистът. „Сега се чувствам завършен играч и съм благодарен за тези години на целенасочен труд, в които целта не беше просто да побеждавам, а да израствам.“

Сериозен принос за развитието му има и 22-кратният шампион от Големия шлем Рафаел Надал. Израснал в Академията на Рафа Надал в Майорка, младокът многократно тренира заедно с великия си сънародник, черпейки от неговата неподражаема отдаденост и интензивност.

„Когато за първи път излязохме заедно на корта, бях едва на 14 и това беше изключително емоционално преживяване за мен. Чест е да тренираш с него и да получиш ценни съвети от такава личност“, подчертава Ландалусе.

Един от най-паметните им разговори се провежда в края на миналия сезон в Джеда, където Ландалусе участва на Финалите на Следващото поколение на АТР. Въпреки трите поражения в груповата фаза, 19-годишният тогава испанец извлича максимална полза от турнира благодарение на анализа на Надал.

„Миналата година турнирът не се разви добре за мен. Точно заради това възможността да разговарям с Рафа ми помогна изключително много. Обсъдихме подробно какво още трябва да подобря и кои елементи от стила ми вече са на високо ниво. Оценявам изключително високо всяка една минута и всеки разговор, който сме провели през годините. Сега обаче подхождам от съвсем различна позиция. Вече съм тенисист, готов за големите сблъсъци, и целта ми е да направя силно представяне на Финалите на Следващото поколение“, споделя още Ландалусе.

Прогресът на испанеца през последните сезони е повече от видим. След дебюта си в надпреварите от сериите Мастърс 1000 през 2023 година, той записа първия си успех в основната схема на турнир от АТР Тура в Маями през 2024 г., където спаси мачбол в драматичен двубой от четвъртия кръг срещу Корда. Впоследствие Ландалусе спечели и първите си два трофея от веригата Чалънджър,

Според Ландалусе основният фактор за пробива му е цялостната промяна в тренировъчния процес и психологическата подготовка:

„Смятам, че огромният труд, който положихме през последните години, даде резултат тъкмо през този сезон. Променихме леко нагласата си и започнахме да работим по-усърдно върху физическата подготовка, йогата, дихателните техники и визуализацията. Всичко това допълни свършената до момента работа, въпреки че като цяло посоката остана същата", подчертава испанецът

Младият тенисист допълва, че преломният момент за неговото самочувствие е дошъл именно на корта в Маями.

„Винаги съм вярвал, че ме очакват големи постижения в бъдеще, но този сезон си казах, че искам това да се случи веднага. Точно това мислене се пречупи в Маями. Направих отлична серия и си казах: ‚Добре, мога да се състезавам успешно срещу най-добрите.‘ Това наистина ми вдъхна правилната нагласа“, обобщава испанският талант.

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