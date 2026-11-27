Томаш Бердих: Алкарас е звездата на тениса, той има уникален стил, който блести

Томаш Бердих винаги е излъчвал спокойствието и авторитета на благороден гигант. В неговата компания нагласянето на височината на статива за интервю се превръща в изпитание, но бившият финалист от Уимбълдън посреща всяка ситуация с широка и приветлива усмивка. По време на финалите за Купа „Дейвис“ воденият от него чешки тим успя да преодолее четвъртфиналната бариера за първи път след 12-годишно чакане. Това е дълго търсеният успех, към който новото поколение таланти от Централна Европа се стремеше от години, а пробивът дойде едва във втората година от заставането на Бердих начело на отбора – ярко доказателство за лидерския му потенциал.

Присъствието му действа успокояващо. Подобна достъпност и добронамереност рядко се срещат в турнирна обстановка като тази в Болоня, особено преди решителните стъпки в надпреварата. Домакинът Италия е настоящият носител на трофея и за мнозина изглежда почти неуязвим. Но дали точно сега не е настъпил звездният миг на чехите? Възможно ли е Лехечка, Махач и компания да се окажат скритият фаворит за титлата?

Томаш Бердих откровено за Купа „Дейвис“, спомените от Испания и Карлос Алкарас

Ако има нещо напълно ясно за Бердих, то е, че приемането на ролята на аутсайдер със скрити шансове не представлява никакъв психологически проблем. Пред камерата той спокойно споделя, че е наясно с по-високите очаквания към други състави, но същевременно демонстрира безрезервна вяра в своите състезатели.

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„Прогнозите и очакванията са занимание по-скоро за медиите, за запалянковците и хората отстрани. Ние сме дошли, за да покажем най-добрия си тенис. Преследваме собствена цел и влагаме всички сили, за да я постигнем – това е нашата философия. Но да, приемам тази роля. Напълно способни сме да бъдем скритият фаворит, особено ако се вземе предвид нашето представяне и победите ни над САЩ както у дома, така и на техен терен. По мое виждане американците трябваше да бъдат сред осемте най-добри, но жребият беше такъв и ние съумяхме да ги елиминираме“, отбелязва чешкият капитан.

За Бердих големите битки в тази надпревара са добре позната територия. Той се състезаваше на върхово ниво до самия край на професионалния си път. До днес той остава чешкият тенисист с най-много победи на двойки в историята на тима и двигател на златното поколение, спечелило Купа „Дейвис“ в две поредни издания (2012 и 2013 г.). Първата от тези титли беше завоювана на родна земя срещу Испания, водена тогава от Давид Ферер. Сега съдбата може да ги изправи един срещу друг на треньорските пейки за втора поредна година, ако двата тима се срещнат в спора за трофея.

„И двата финала бяха изключителни. Още при първия ми финал играхме в Барселона – арената беше колосална, а атмосферата – феноменална. За нещастие се изправихме срещу изключително силен испански състав, а двубоите на клей срещу тях бяха колосално изпитание. След това дойде вторият финал – на наш терен, пред наша публика и при нашите любими условия. Тези спомени никога няма да избледнеят. Тенисът има необикновено свойство: макар по своята същност да е индивидуален спорт, участието в отборни турнири носи неповторимо усещане и прави тези мигове специални“, връща се назад капитанът.

Бердих с детайлен анализ за играта на Алкарас

Като основна фигура в испанския отбор и евентуален съперник във финала се откроява Карлос Алкарас. Макар Бердих да не се засече на корта с него в края на кариерата си, малцина разполагат с толкова солиден опит и познания, за да оценят реалните качества на състезателя от Мурсия.

„Алкарас притежава напълно автентичен стил и не копира абсолютно никого. Играта му е крайно специфична: експлозивен е, притежава изключителна скорост, фин усет към топката, богато разнообразие в ударите и безупречна динамика на придвижване. Позицията му на върха е напълно заслужена. В момента той е най-ярката звезда в мъжкия тенис. Винаги е огромно изпитание да излезеш срещу състав, в който фигурира Карлос.“

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Запитан дали почеркът на Алкарас му напомня за някоя от емблематичните фигури от неговата собствена състезателна ера, Бердих отговаря без колебание:

„Бих определил Карлос като съчетание от няколко фигури. Не бих го сравнил само с едно име, а по-скоро с комбинация от качества. В него виждам черти от Мъри, забелязвам креативните решения на Роджър, както и неизчерпаемия боен дух на Надал. В играта му се преплитат елементи от величията на близкото минало, което го прави изключително завладяващ състезател.“

Това са думите на доказан шампион, а дали двамата с Алкарас ще застанат от двете страни на мрежата в прекия сблъсък за „Сребърната салатиера“, предстои да се разбере в края на турнира.

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