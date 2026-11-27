В Плевен започна 17-ото издание на национален турнир по шахмат за незрящи

В Плевен започна 17-то издание на национален турнир по шахмат за незрящи. Партиите ще се играят в хотел "Балкан". Турнирът е двудневен. В него участват шест отбора от Пловдив, София, Варна, Шумен, Русе и Плевен. Всеки отбор е съставен от по трима шахматисти. Но някои от клубовете се представят допълнително и с индивидуални участници.

За БТА председателят на регионалната организация на Съюза на слепите в Плевен инж. Павлин Ангелов, който е и организатор на турнира, каза, че това е най-значимото национални състезание след държавното първенство по шахмат за незрящи. Включен е и в спортния календар на Федерация Спорт за хора със зрителни увреждания.

Турнирът ще има индивидуално и отборно класиране. За призьорите са предвидени купи и медали.

Той добави, че в Плевен са дошли най-силните шахматисти от Федерацията. Сред тях са Расим Низам, Любомир Иванов, Тодор Георгиев, Костадин Стоянов и Валентин Минчев.

Ангелов разясни, че играчите са с различна степен на зрително увреждане. Някои са напълно незрящи и разпознават фигурите с пипане, а цялата партия е в главите им.

Главен съдия ще бъде Чавдар Андреев. За БТА той каза, че ще се играе в пет кръга всеки срещу всеки. Контролата за всеки ход е 30 минути. Днес ще се изиграят три кръга, а утре - два. Традиционно за титлата се борят отборите на Пловдив, Плевен и Варна.

Гости на откриването бяха областният управител Иван Петков и Милен Цветков и Нели Димитрова от отдел "Спорт" на Община Плевен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google