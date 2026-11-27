Ямбол с нова зона за спортно катерене и баланс с 40 маршрута

Три боулдър стени с различни форми и наклони, около 40 маршрута с различна степен на трудност и съоръжения за баланс и координация предлага най-новата спортна придобивка на Ямбол. Зоната за спортно катерене и баланс, изградена от Община Ямбол в непосредствена близост до скейт парка на ул. „Ямболен“, беше официално открита днес от кмета Валентин Ревански, министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и представителя на фирмата изпълнител „Фючър Индъстрис“ Мирослав Бонев.

Съоръжението е с площ от 440 кв. метра и е изградено с близо 316 хил. евро, осигурени по програма на Министерството на младежта и спорта.

„Нашата цел е да създаваме все повече възможности за децата и младите хора да спортуват и да развиват своите способности“, заяви кметът Валентин Ревански. Той подчерта, че развитието на спортната инфраструктура е сред основните приоритети на общинското ръководство, а новата зона е поредната стъпка към осигуряването на по-достъпни условия за физическа активност.

Ревански акцентира и върху цялостното преобразяване на района, който само допреди няколко години беше едно от забравените пространства в града, а днес постепенно се превръща в привлекателна паркова зона за спорт, отдих и общуване. Кметът благодари на Министерството на младежта и спорта и лично на Енчо Керязов за подкрепата при реализирането на проекта и призова гражданите да използват новите съоръжения с удоволствие и отговорност.

В същото време министър Керязов определи откриването като особено емоционален момент за него, тъй като е участвал в разработването на проекта още като заместник-кмет в екипа на Валентин Ревански. Той пожела на децата да използват съоръженията не само за да развиват физическите си качества, но и за да изграждат приятелства.

Министърът подчерта, че Ямбол показва отношение към спорта и към младите хора и посочи града като пример, с който се гордее. Той заяви, че специалното му отношение към Ямбол ще продължи независимо от заеманата от него длъжност. „Разбира се, не за сметка на другите градове“, каза Енчо Керязов.

„Скъпи деца, ползвайте активно новата зона. Използвайте отговорно и я пазете, защото за всичко изградено и за всичко направено стоят изключително много усилия и труд на много хора“, призова кметът Ревански.

„Не е важно само финансирането, за да бъде нещо успешно. Още по-важно е как ще се използва тази площадка и от колко деца ще бъде използвана“, отбеляза спортният министър.

Сред гостите на откриването бяха заместник-министърът на младежта и спорта Мария Цветкова, областният управител на област Ямбол Георги Чалъков и заместникът му Славомир Иванов, председателят на Общински съвет-Ямбол Антон Шиков и общински съветници, заместник-кметовете Диана Димитрова и Васил Александров, началникът на Регионалното управление на образованието – Ямбол Юри Паликов, представители на институции и на училища.

Специален гост бе и Ивилин Маджаров, който заедно с Елена Михайлова завоюваха историческата първа световна титла за България във възрастовата група 11–12 години в новата дисциплина смесени синхронни скокове на шампионата в Нандзин, Китай.

„Не всеки може да стане световен шампион, както е Ивилин, но всеки трябва да стане един достоен български гражданин, да се гордее с България, да се гордее със своя град и да уважава своите приятели и своите колеги“, каза още спортният министър Енчо Керязов.

Спортната площадка разполага с три вида съоръжения за катерене, наречени боулдъри, с височина от 2,3 до 3 метра и различна степен на трудност. Изградени са също съоръжения за баланс – топка и мрежа, както и слаклайн – лента за баланс с дължина над четири метра, монтирана на височина 45 сантиметра от земята.

Новата зона допълва спортната инфраструктура около Градския парк, където в непосредствена близост през 2024 г. бе открит и скейт паркът за любителите на екстремните спортове, отново с финансиране от спорното министерство.

В Ямбол министър Керязов коментира пред БТА и случая с нападнатите български фенове на мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“. Спортният министър категорично осъди случилото се и заяви, че спортът трябва да събира, а не да разделя.

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