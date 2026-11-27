Успешно начало за Илиян Стойнов в Кардиф

Националът Илиян Стойнов се класира за втория кръг на единично на международния турнир по бадминтон "International Series" в Кардиф (Уелс).

Българинът победи датския квалификант Кристофър Кункел с 21:12, 16:21, 21:17 за 54 минути на корта. Следващият му съперник ще бъде Матю Уоринг (Шотландия).

Другият национал Димитър Янакиев загуби на старта от Якоб Хоуе (Дания) с 6:21, 6:21.

Стойнов и Янакиев допуснаха поражение и в квалификациите на двойки мъже.

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