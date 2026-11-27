Иван Дончев премина сериите в две дисциплини на Световната купа в Шанхай

Иван Дончев премина предварителните серии на 500 и на 1000 метра на Световната купа по шорттрек в Шанхай (Китай).

На 500 метра националът зае второ място във втора серия с 42.016 секунди, но във вторите пресявки получи наказание в пета.

На същата дистанция Максим Максимов записа личен резултат в сериите - 41.548, нареждайки се трети в пета серия и ще премине през репешажите.

На 1500 метра Дончев остана седми в четвърта серия с 2:58.267 минути, Максимов е пети в пета с 2:31.058, а Асен Гюров не стартира.

На 1000 метра Иван Дончев също премина предварителните серии след втора позиция в шеста с 1:27.292 минута, но във втория кръг завърши пети във втора с 1:28.020.

Максимов финишира четвърти в девета серия с 1:31.010, а Гюров - четвърти в първа с 1:28.708.

Световната купа в Шанхай продължава до неделя.

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