Радослав Янков проведе първа тренировка на китайска земя преди старта на Световната купа

Носителят на голямата Световна купа на ФИС в алпийския сноуборд за 2016 година Радослав Янков направи първа тренировка в китайския курорт Сноу Рюи.

Там на 28 ноември ще бъде открит сезона в СК с паралелен гигантски слалом. Финалите са от 7:00 часа българско време и ще бъдат излъчени на живо по БНТ3. Квалификацията е от 3:00 часа. На 5 и 6 декември в Милин (Китай) са следващите стартове за Световната купа в дисциплината паралелен гигантски слалом.

"Днес направихме първата официална тренировка. Условията са добри, тук снегът винаги е по-различен от европейския“, обяви от Янков от Китай пред Българска федерация ски.

В петък е втората официална тренировка.

От този сезон към Радо Янков и неговия треньор Георги Атанасов се включва и Георги Нушев в ролята на сервиз. И тази година за трасето отговаря доказаният специалист и дългогодишен директор на Световните купи в Банско Виктор Гичев, което е признание за Българската федерация по ски.

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