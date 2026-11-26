Каролина обърна Тампа Бей с три гола в последната третина и удължи точковата си серия

Отборът на Каролина Хърикейнс демонстрира характер и постигна обрат с 3:1 при гостуването си на Тампа Бей Лайтнинг в зала „Бенчмарк Интернешънъл Арена“. Успехът дойде благодарение на силна финална част, в която Ерик Робинсън и Джейкъб Славин се разписаха в рамките на едва 97 секунди, а „ураганите“ увеличиха серията си със спечелени точки на осем поредни срещи.

Джаксън Блейк също реализира за победителите, които вече са в серия от три поредни успеха и имат баланс от седем победи и едно поражение след продължение в последните си осем двубоя (общо 19-3-3 през сезона). Врарят Брендън Бъси направи отличен мач, отразявайки 32 шайби.

Carolina goal! Scored by Eric Robinson with 14:36 left in the 3rd. TBL: 1 | CAR: 1 #CARvsTBL #GoBolts #CarolinaCulture https://t.co/bi6aBn0Waf — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

„Понякога трябва здраво да се трудиш, за да заслужиш късмета си, а когато влагаш усилия, рикошетите идват в твоя полза. Радваме се, че трудът ни се отплати. Намерихме нашия ритъм. В тази лига е трудно да се печели, а съперникът разполага със страхотен състав. Отне ни време да наберем инерция, но понякога просто ти трябва един гол, за да се освободиш от напрежението“, коментира Бъси след срещата.

CAROLINA TAKES THE LEAD‼️ The @Canes score twice in 1:37 to make it 2-1! 📺: @NHL_On_TNT & @hbomax ➡️ https://t.co/usQtBgmn31 https://t.co/8Tidvdfrhq — NHL (@NHL) November 26, 2026

Единственото попадение за домакините от Тампа Бей (15-7-2) бе дело на Антъни Сирели. За „светкавиците“ това бе първи случай през кампанията, в който допускат две последователни загуби в редовното време. Стражът им Андрей Василевски завърши с 27 спасявания.

Tampa Bay capitalizes on the power play to open the scoring. Anthony Cirelli makes it 1-0 just 55 seconds into the second period. https://t.co/1RELioDFpQ — Walt Ruff (@WaltRuff) November 26, 2026

„Доволен съм от старанието и играта, която показахме. Беше тежко да влезем в третата част със само един гол аванс. Резултатът спокойно можеше да бъде 4:0 в наша полза, но по някаква причина шайбата не влезе в мрежата. Не мога да упрекна момчетата за начина, по който играха, но е неприятно, че не получихме възнаграждение за усилията си“, заяви старши треньорът на Тампа Бей Джон Купър.

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