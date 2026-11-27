Брендън Дилън от Ню Джърси Девилс отнесе солено наказание

Защитникът на Ню Джърси Девилс Брендън Дилън бе наказан за четири срещи без право на заплащане заради непозволен удар в главата на колегата си от Кълъмбъс Блу Джакетс Дентън Матейчук. Новината бе съобщена официално от Департамента за безопасност на играчите към Националната хокейна лига (НХЛ).

Brenden Dillon has been suspended 4 GAMES for an illegal check to the head against Denton Mateychuk in last night's game vs. Columbus, per @NHLPlayerSafety 😳 https://t.co/mBTRi888LC — Gino Hard (@GinoHard_) November 26, 2026

Инцидентът се разигра в 12:48 минута на първата третина по време на мач номер 393 от редовния сезон, състоял се в Кълъмбъс в сряда, 25 ноември. За действията си на леда Дилън бе санкциониран с отстраняване от срещата.

Според клаузите на Колективния трудов договор и изчисленията на база средната му годишна заплата, хокеистът ще се прости с 82 474,24 долара от възнаграждението си. Средствата ще бъдат преведени във Фонда за спешно подпомагане на играчите.

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