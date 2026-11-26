Вашингтон сломи Филаделфия с вихрен финал и сложи край на черната си серия

Вашингтон Кепитълс прекъсна серията си от пет поредни поражения по изключително категоричен начин. Столичани отбелязаха цели четири попадения в рамките на по-малко от три минути в края на третата третина, за да стигнат до победа със 7:3 над гостуващия Филаделфия Флайърс в зала „Кепитъл Уан Арена“.

Алекс Тък блесна с гол и две асистенции, а Райън Леонард, Мат Рой, Буун Дженър и Иван Мирошниченко добавиха по едно попадение и голово подаване за победителите. Преди тази среща отборът на Вашингтон бе допуснал поне пет шайби във всеки от предишните си пет двубоя. Вратарят Лоуган Томпсън се отчете с 18 спасявания.

Washington goal! Scored by Ryan Leonard with 16:27 left in the 1st. Assisted by Alex Tuch and Matt Roy. WSH: 1 | PHI: 1 #PHIvsWSH #ALLCAPS #LetsGoFlyers https://t.co/UYPOu9PKtW — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

Треньорът на столичани Спенсър Карбъри сподели облекчението си след мача, отбелязвайки, че отборът е преминал през тежък период, но състезателите са намерили начин да преодолеят трудностите и да постигнат положителен резултат.

Washington goal! Scored by Ryan Leonard with 16:27 left in the 1st. Assisted by Alex Tuch and Matt Roy. WSH: 1 | PHI: 1 #PHIvsWSH #ALLCAPS #LetsGoFlyers https://t.co/UYPOu9PKtW — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

За състава на гостите Травис Конечни се отличи с гол и асистенция, а Расмус Ристолайнен също се разписа. Поражението спря успешната поредица на Филаделфия от три поредни победи. Тайсън Фьорстър записа две асистенции, докато стражът Джоузеф Уол спаси 28 изстрела.

Двубоят започна вихрено за гостите, като Конечни откри резултата само 17 секунди след началния съдийски сигнал след бърза контраатака и подаване от Крисчън Дворак. За трети пореден път Томпсън инкасира гол още при първия удар към вратата си. Леонард обаче възстанови равенството за домакините в четвъртата минута.

WHAT IS HAPPENING!?! 🤯 We have yet another goal scored just 17 seconds into the game. This time it was Travis Konency of the @NHLFlyers! https://t.co/lLqnpsnMHo — NHL (@NHL) November 26, 2026

През втората част Вашингтон излезе напред с гол при числено превъзходство на Коул Хътсън, а в края на периода Дженър направи резултата 3:1 след грешка на Уол зад вратата и асистенция на Мирошниченко. В началото на заключителната третина Ристолайнен намали изоставането на гостите на 3:2, запазвайки интригата.

Кулминацията настъпи в заключителните три минути на редовното време. Първо Тък направи 4:2 с точно отклоняване след изстрел на Тимъти Лилеген. Малко след това Рой прати шайбата в празната врата за 5:2. Последва нов гол за домакините, дело на Мирошниченко, преди Коул Нюбъл да отбележи третия гол за Филаделфия. Десет секунди преди края Дилън Строум оформи крайното 7:3.

Преди началото на срещата капитанът на Вашингтон Александър Овечкин бе официално отличен, след като стана клубен лидер за всички времена по брой асистенции с общо 763.

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