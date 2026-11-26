Отборът на Анахайм Дъкс сложи край на серията си от четири поредни поражения по изключително категоричен начин, след като разгроми Сан Хосе Шаркс със 7:0 на леда в "Хонда Сентър". В основата на успеха отново бе намиращият се в превъзходна форма Кътър Готие, който реализира своето 19-о попадение за месец ноември.
Младото острие на „патоците“, който изигра едва 13-тия си двубой от началото на месеца, се нареди сред елитна компания в историята на Националната хокейна лига (НХЛ). Той стана едва осмият хокеист с поне 19 гола в рамките на един календарен месец и се доближи само на едно попадение от историческия рекорд от 20 точни изстрела, делен от Теему Селане (март 1993 г.) и Джо Малоун (февруари 1921 г.). До края на ноември Анахайм има още две срещи.
Вратарят на домакините Лоран Бросоа отрази всички 23 удара към мрежата си и записа първия си „шътаут“ от 11 април 2024 г., когато с екипа на Уинипег Джетс напусна сух мача срещу Далас Старс.
„Бросоа направи няколко ключови спасявания в важни моменти. Имахме и малко късмет, но той бе изключително стабилен пред вратата“, коментира старши треньорът на Анахайм Джоел Куеневил.
Алекс Килорн се отчете с два гола за успеха, Иън Мур добави попадение и асистенция, а Микаел Гранлунд изработи три гола за „патоците“, чийто баланс вече е 12 победи, 13 загуби и 1 поражение след продължение. Това бе първи мач без допуснат гол за Анахайм от откриването на сезона на 12 октомври, когато надделяха над същия съперник с 2:0.
За гостите от Сан Хосе Алекс Неделкович се отличи с 23 спасявания, но не успя да предотврати третото поражение в последните четири двубоя за „акулите“.
„Не полагаме достатъчно усилия, за да заслужим късмета на наша страна. Когато съперникът играе правилно и се труди здраво, шайбата по-често отива при тях. Тази вечер много неща се объркаха, но има детайли, които можем да коригираме“, заяви след мача Неделкович.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google