Анахайм прекъсна негативната си серия с разгром над Сан Хосе, Готие продължава историческия си поход

Отборът на Анахайм Дъкс сложи край на серията си от четири поредни поражения по изключително категоричен начин, след като разгроми Сан Хосе Шаркс със 7:0 на леда в "Хонда Сентър". В основата на успеха отново бе намиращият се в превъзходна форма Кътър Готие, който реализира своето 19-о попадение за месец ноември.

Младото острие на „патоците“, който изигра едва 13-тия си двубой от началото на месеца, се нареди сред елитна компания в историята на Националната хокейна лига (НХЛ). Той стана едва осмият хокеист с поне 19 гола в рамките на един календарен месец и се доближи само на едно попадение от историческия рекорд от 20 точни изстрела, делен от Теему Селане (март 1993 г.) и Джо Малоун (февруари 1921 г.). До края на ноември Анахайм има още две срещи.

Another game, another Cutter Gauthier goal! 😤 He now has 19 goals this month! https://t.co/DTtiZvComu — NHL (@NHL) November 26, 2026

Вратарят на домакините Лоран Бросоа отрази всички 23 удара към мрежата си и записа първия си „шътаут“ от 11 април 2024 г., когато с екипа на Уинипег Джетс напусна сух мача срещу Далас Старс.

„Бросоа направи няколко ключови спасявания в важни моменти. Имахме и малко късмет, но той бе изключително стабилен пред вратата“, коментира старши треньорът на Анахайм Джоел Куеневил.

BRO MY 🤯 Laurent Brossoit makes out like a bandit with this save! #LetsGoGulls https://t.co/tx5liutCAx — San Diego Gulls (@SDGullsAHL) November 21, 2026

Алекс Килорн се отчете с два гола за успеха, Иън Мур добави попадение и асистенция, а Микаел Гранлунд изработи три гола за „патоците“, чийто баланс вече е 12 победи, 13 загуби и 1 поражение след продължение. Това бе първи мач без допуснат гол за Анахайм от откриването на сезона на 12 октомври, когато надделяха над същия съперник с 2:0.

Anaheim goal! Scored by Alex Killorn with 06:00 left in the 3rd. Assisted by Mikael Granlund and Pavel Mintyukov. ANA: 7 | SJS: 0 #SJSvsANA #FlyTogether #TurnItAllTeal https://t.co/443lAiSV58 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) November 26, 2026

За гостите от Сан Хосе Алекс Неделкович се отличи с 23 спасявания, но не успя да предотврати третото поражение в последните четири двубоя за „акулите“.

„Не полагаме достатъчно усилия, за да заслужим късмета на наша страна. Когато съперникът играе правилно и се труди здраво, шайбата по-често отива при тях. Тази вечер много неща се объркаха, но има детайли, които можем да коригираме“, заяви след мача Неделкович.

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