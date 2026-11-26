Аякс се разправи с Тюн за трета поредна победа в Лигата на конференциите

Аякс постигна убедителна победа с 4:0 над швейцарския Тюн като домакин в среща от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Раян Бунида (6′, 70′) се разписа на два пъти за амстердамци, а по едно попадение добавиха Маркос Леонардо (41′) и Стивън Бергхаус (89′).

Резултатът бе открит още в шестата минута, когато Оливер Едвардсен намери Бунида около точката за изпълнение на дузпа, а младият футболист с удар от движение изпрати топката в мрежата.

В 41-вата минута домакините удвоиха аванса си след отлично проведена контраатака. Юлиан Брандт напредна с топката и изведе Абделах Уазан, който продължи към Маркос Леонардо, а бразилецът реализира на опразнената врата.

В 70-ата минута Бунида отбеляза второто си попадение в срещата, след като се разписа с директен удар от пряк свободен удар.

Минута преди изтичането на редовното време Стивън Бергхаус оформи крайното 4:0, прехвърляйки елегантно вратаря на гостите с изстрел извън наказателното поле.

С успеха Аякс събра девет точки в актива си и се изкачи на третото място във временното класиране. Тюн остава с три пункта след първите си четири срещи в надпреварата и заема 28-ата позиция.

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Снимки: Imago