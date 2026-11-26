Изтеглиха жребия за Евро 2027 за младежи, Англия и Франция в една група

Днес бе изтеглен жребията за Европейското първенство за младежи до 21 години през 2027 година, оформиха се и някои доста любопитни групи.

Домакините Сърбия и Албания изтеглиха изключително труден жребий за груповата фаза на надпреварата. Двата състава попаднаха в потоци с едни от основните фаворити за отличието. Сръбският тим оглавява група „А“, където ще премери сили с настоящия шампион на континента Англия, както и със силната селекция на Франция. В група „В“ съдомакинът Албания ще има за съперници съставите на Италия и Испания, чието настоящо поколение триумфира на европейския шампионат до 19 години.

В група „С“ жребият отново събра тимовете на Португалия и Чехия, които си осигуриха класиране от квалификационния поток с участието на България. Техни съперници в битката за елиминациите ще бъдат съставите на Хърватия и Гърция.

Група „D“ обещава сериозно дерби между финалиста от Евро 2025 Германия и Нидерландия, като компания в потока им правят отборите на Белгия и Норвегия.

Церемонията по тегленето на групите се състоя в белградския „Сава Център“. Самият шампионат ще се проведе на територията на Сърбия и Албания между 16 юни и 3 юли 2027 година, а решителният сблъсък за титлата е насрочен за стадион „Еър Албания“ в столицата Тирана.

Общо 16 отбора са разпределени в четири квартета. По регламент първите два тима от всяка група си осигуряват класиране за четвъртфиналната фаза, последвана от полуфинали и финал.

Пълен жребий за Евро 2027 за младежи до 21 години:

Група „А“ (в Белград и Лесковац): Сърбия, Полша, Англия, Германия

Група „В“ (в Тирана и Елбасан): Албания, Испания, Италия, Финландия

Група „С“ (в Бачка Топола и Лозница): Чехия, Португалия, Гърция, Хърватия

Група „D“ (в Тирана и Шкодра): Норвегия, Белгия, Германия, Нидерландия

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