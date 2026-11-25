Карлос Алкарас: Яник Синер липсва на тениса

Носителят на седем титли от турнирите от Големия шлем Карлос Алкарас заяви в сряда, че му липсва съперничеството с доскорошния номер 1 в световната ранглиста Яник Синер. Испанецът обаче добави, че неговият колега е взел правилно решение да се оперира, след като през последните пет месеца състоянието на проблемното му коляно не се подобри.

Преди по-малко от седмица Алкарас спечели Финалите на АТП в Торино, а сега му предстои участие в турнира за Купа "Дейвис" в Болоня. Синер, който спечели и двата турнира през миналата година, обаче сега ще трябва да започне рехабилитация. Той със сигурност ще пропусне Откритото първенство на Австралия през януари, а неясно остава участието му и на "Ролан Гарос" през май месец.

"Мисля, че Яник липсва на тениса. Двамата с него не сме се засичали от април. Мисля обаче, че решението да се оперира е правилното. Той все още е млад и има много години пред себе си. Сигурен съм, че ще се върне по-силен и по-добър", каза Алкарас.

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