Петко Маринов и Хаджисотиров пред Sportal.bg: За очакванията за мача с Дания, емоциите около Везенков, Коди и футболния ЦСКА

Легендата на българския баскетбол Петко Маринов и баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров - Удо бяха специални гости в студиото на Sportal.bg преди важния мач на България от квалификациите за ЕвроБаскет 2029 с Дания, който ще се изиграе утре от 19:00 часа в "Арена София".

Според последната информация билетите за сблъсъка в столичното спортно съоръжение са разпродадени, а естествено една от главните причини за това е участието на големите звезди на "лъвовете" в този мач Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър.

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В нашето студио Маринов и Хаджисотиров коментираха какво дава присъствието на двамата баскетболисти на Олимпиакос в националния отбор, как ще се отрази в този мач и каква атмосфера очакват в столичното спортно съоръжение, което ще "ври и кипи".

Те споделиха и мнението си за отбора на Дания, както и за самочувствието, което два турнира ЕвроКъп на част от българските национали, които се подвизават на европейската сцена през този сезон.

Не пропуснахме да коментираме и футболния мач между ЦСКА и Трабзонспор от Лигата на конференциите, който ще се изиграе непосредствено след края на баскетболния сблъсък. Срещата е от 22:00 часа на "Армията", а двамата разкриха дали ще го гледат на живо.

Какво още коментираха те, гледайте в нашето видео!

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