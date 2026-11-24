Отборът на Liquid с Георги "Jorko" Митев продължава силното си представяне на Мейджъра по CS2 в Сингапур. Тимът на българския снайперист Гпобеди Wildcard с 138 на Mirage във втория кръг на фаза №1 и вече има две победи без загуба.
"Кончетата" започнаха отлично на CT страна и се оттеглиха на почивката с преднина от 8:4. След смяната на страните Liquid запази контрола върху срещата.
Българският дебютант завърши на върха в сървъра с 18 елиминации и рейтинг от 1.37. С успеха Liquid се премести в потока с баланс от две победи и има три възможности да си осигури място в следващата фаза и топ 24 на турнира с награден фонд 1,25 милиона долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google