Две от две за Георги "Jorko" Митев и Liquid на Мейджъра

Отборът на Liquid с Георги "Jorko" Митев продължава силното си представяне на Мейджъра по CS2 в Сингапур. Тимът на българския снайперист Гпобеди Wildcard с 138 на Mirage във втория кръг на фаза №1 и вече има две победи без загуба.

PERFECT START https://t.co/4JzSOVbtQW — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 24, 2026

"Кончетата" започнаха отлично на CT страна и се оттеглиха на почивката с преднина от 8:4. След смяната на страните Liquid запази контрола върху срещата.

Up 8-4 at the half ✅ https://t.co/mJqRywGLx8 — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 24, 2026

Българският дебютант завърши на върха в сървъра с 18 елиминации и рейтинг от 1.37. С успеха Liquid се премести в потока с баланс от две победи и има три възможности да си осигури място в следващата фаза и топ 24 на турнира с награден фонд 1,25 милиона долара.

Снимка: HLTV

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