Ударно начало за Георги "Jorko" Митев на Мейджъра в Сингапур, българинът не остави шансове на легендата s1mple

Българският талант Георги "Jorko" Митев направи впечатляващ дебют на най-голямата сцена в Counter-Strike.

Gosh, that was easy. https://t.co/F0jrk8Ilyg — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 24, 2026

Неговият Team Liquid разгроми GOSH (BC.Game) на Олександър "s1mple" Косталиев с 13:1 на Nuke в първия етап на Мейджъра в Сингапур.

JORKIN' SO HARD 😤 https://t.co/kOJlmbXFtP — Team Liquid CS (@TeamLiquidCS) November 24, 2026

Jorko завърши с 13 елиминации и рейтинг от 1.86, докато Джонатан "ELiGE" Яблоновски записа 2.16. В следващия кръг Liquid ще опита да продължи победната си серия срещу друг отбор, започнал турнира с успех.

Снимка: HLTV

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