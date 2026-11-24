Българският талант Георги "Jorko" Митев направи впечатляващ дебют на най-голямата сцена в Counter-Strike.
Неговият Team Liquid разгроми GOSH (BC.Game) на Олександър "s1mple" Косталиев с 13:1 на Nuke в първия етап на Мейджъра в Сингапур.
Jorko завърши с 13 елиминации и рейтинг от 1.86, докато Джонатан "ELiGE" Яблоновски записа 2.16. В следващия кръг Liquid ще опита да продължи победната си серия срещу друг отбор, започнал турнира с успех.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google