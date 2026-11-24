Георги "Jorko" Митев и Liquid излизат срещу NiP в битка за място във втората фаза на Мейджъра

Георги "Jorko" Митев и Liquid са на една победа от класиране за следващата фаза на CS2 Мейджъра в Сингапур.

След като преодоляха BC.Game и Wildcard в първия състезателен ден, американският състав достигна до потока 2:0, където го очаква решаващ двубой срещу Ninjas in Pyjamas. Срещата е насрочена за утре от 12:30 часа.

Другият мач за директно класиране от потока 2:0 противопоставя FlyQuest и Imperial. В същото време отборите с баланс 0:2 ще се борят да запазят шансовете си за продължаване, като BC.Game ще срещне Chinggis Warriors, а 9z ще опита да прекъсне серията си от девет поредни загуби срещу DENDELE.

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