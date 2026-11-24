s1mple след загубата от Георги "Jorko" Митев: Това е най-ужасният ден, който съм имал

Легендарният играч в Counter-Strike - Олександър "s1mple" Костилиев коментира разочароващото начало на BC.Game на Мейджъра в Сингапур.

Don’t know what’s happening with us but we win as a team and lose as a team, time for bo3, see you on server Show some support for our players, hate me but not my teammates, they trying so hard every day, today is shittest day i ever witnessed, but we can make it and will do our best to not disappoint you, raise the shields ❤️ — Sasha (@s1mpleO) November 24, 2026

Отборът допусна две поражения в първия състезателен ден, едното от които дойде от Liquid на българина Георги "Jorko" Митев. Украинската звезда сподели разочарованието си в публикация в X.

"Не знам какво се случва с нас, но печелим като отбор и губим като отбор. Време е за мачове във формат BO3. Ще се видим в сървъра.

Показвайте подкрепа за съотборниците ми. Мразете мен, но не и тях. Те работят толкова усърдно всеки ден. Днес беше най-ужасният ден, който съм имал, но можем да се справим и ще дадем всичко от себе си, за да не ви разочароваме", написа Костилиев.

Снимка: HLTV

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google