Легендарният играч в Counter-Strike - Олександър "s1mple" Костилиев коментира разочароващото начало на BC.Game на Мейджъра в Сингапур.
Отборът допусна две поражения в първия състезателен ден, едното от които дойде от Liquid на българина Георги "Jorko" Митев. Украинската звезда сподели разочарованието си в публикация в X.
"Не знам какво се случва с нас, но печелим като отбор и губим като отбор. Време е за мачове във формат BO3. Ще се видим в сървъра.
Показвайте подкрепа за съотборниците ми. Мразете мен, но не и тях. Те работят толкова усърдно всеки ден. Днес беше най-ужасният ден, който съм имал, но можем да се справим и ще дадем всичко от себе си, за да не ви разочароваме", написа Костилиев.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google