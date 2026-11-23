Отборът на Dplus KIA обяви привличането на Йу "Delight" Хуан-джун за 2027 г. Кореецът напуска Hanwha Life Esports след три сезона и ще играе в бот лейн заедно със Шин "Smash' Гъм-дже.
С HLE Delight спечели четири отличия, сред които LCK Summer 2024, LCK Cup 2025, First Stand 2025 и MSI 2026.
През настоящата година тимът триумфира на MSI след победа с 3:2 над Bilibili Gaming, но завърши втори в LCK и отпадна в Swiss фазата на Worlds.
Delight е третото ново попълнение на Dplus KIA за 2027 г. след топ лейнъра Doran и джънглъра KanaviДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google