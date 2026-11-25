Господин Мирчев: СФК Раковски е отбор за по-високо ниво от областните групи

Днес, Атлетик (Куклен) гостува на СФК Раковски във финал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига.

„Двубоят трябва да излъчи победител. Ще ни е доста трудно. В малоброен състав сме. Ще дадем шанс на млади момчета. Не сме отписали мача. В състава на съперника има добри и опитни футболисти, като Валери Домовчийски, Петър Атанасов и други. Ще се съобразим с тях. СФК Раковски не е отбор за областните групи, а за по-високо ниво. Потвърждение са и победите им в турнира над Марица (Милево) и Спартак (Пловдив). Очаквам хубав мач на ниво минимум Трета лига“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Атлетик.

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