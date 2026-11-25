Днес, Атлетик (Куклен) гостува на СФК Раковски във финал на Област Пловдив от турнира за купата на Аматьорската лига.
„Двубоят трябва да излъчи победител. Ще ни е доста трудно. В малоброен състав сме. Ще дадем шанс на млади момчета. Не сме отписали мача. В състава на съперника има добри и опитни футболисти, като Валери Домовчийски, Петър Атанасов и други. Ще се съобразим с тях. СФК Раковски не е отбор за областните групи, а за по-високо ниво. Потвърждение са и победите им в турнира над Марица (Милево) и Спартак (Пловдив). Очаквам хубав мач на ниво минимум Трета лига“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Атлетик.