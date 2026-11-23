Няколко финала за България на CSIT Световното по спортни танци в Сан Марино

Българските състезатели достигнаха до няколко финала на CSIT Световното първенство по спортни танци в Сан Марино.

Камен Иванов и Карина Славчева заеха четвърто място в категория стандартни танци до 16 години. Кристия Рангелов и Яница Мицева завършиха осми на латина в същата възрастова група.

Любослав Атков и Калина Христова се класираха на пета позиция място в категория Youth Ten Dance, както и на десети в категория Youth Latin. Константин Георгиев и Биляна Стойкова се наредиха осми в категория Youth Ten Dance и осми в Youth Latin.

Владимир Величков и Габриела Рагина заеха седмо място в категория Under 21 Latin. Състезателната двойка направи пробив и в категория Adult Ten Dance, достигайки полуфинал и 11-а позиция.

Петър Величков и Екатерина Александрова завършиха осми в категория Under 21 Latin, съобщават от Българска федерация на клубовете по спортни танци.

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