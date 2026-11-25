Бетис не пропусна да грабне най-лесните три точки

Отборът на Бетис се възползва от късмета при жребия си да играе със слабака Слован (Братислава) в Шампионската лига. Севилци се наложиха с 2:0 като гости, с което вече няма как да изпаднат от 24, което им гарантира продължаване напред. Поне за ден тимът даже е в топ 4. Шампионът на Словакия пък е твърдо последен, след като загуби всичките си двубои досега.

Кучо Ернандес заби с глава и двата гола за Бетис. Първо той беше точен в 43-тата минута, а после в 57-ата удвои след центриране на Иско от корнер.

В следващия шести кръг на Шампионската лига “вердибланкос” ще домакинстват на Комо, докато Слован ще спори с Шахтьор (Донецк). И двата мача са на 9 декемвр=и.

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