Записът от финала на най-големия турнир по League of Legends - Worlds 2026, който срещна BLG и Gen.G, е събрал 32,42 милиона гледания в китайската платформа Bilibili и подобри досегашния рекорд на финала от 2018 г. между Invictus Gaming и Fnatic, който има 32,39 милиона.
BLG е шампион на Worlds, китайците покориха света след триумф над Gen.G
BLG спечели Worlds 2026 с 3:1 срещу Gen.G, след като загуби първата карта и записа три поредни победи. Жуо "Knight" Динг беше избран за MVP на финала. По пътя към титлата BLG отстрани Hanwha Life Esports, Dplus KIA и T1, с което прекъсна четиригодишната доминация на южнокорейците от LCK.
Снимка: Riot GamesДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google